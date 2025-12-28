برگزاری نخستین المپیاد ورزشی درون دانشگاهی امیرکبیر 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید ابوالفضل میردهقان، در آئین اختتامیه نخستین المپیاد ورزشهای این دانشگاه با اشاره به پایان این رویداد ورزشی، با بیان اینکه نخستین المپیاد ورزشهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ایستگاه پایانی رسید، افزود: تا پیش از این، در داخل دانشگاه رقابتهای ورزشی با این گستردگی مشارکت که بهصورت همزمان همه دانشکدهها را درگیر کند، برگزار نشده بود و این رویداد، نخستین تجربه دانشگاه در این سطح محسوب میشود؛ تجربهای که بهطور کلی تجربهای موفق و ارزشمند بود.
وی افزود: در این المپیاد، بالغ بر ۱۳۰۰ دانشجو بهصورت همزمان با یکدیگر به رقابت پرداختند و صحنههای بسیار خوب و ماندگاری از این رقابتها در ذهن ما باقی ماند. معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: یکی از تجربههای بهیادماندنی این المپیاد، استفاده از خود دانشجویان در فرآیند برگزاری رقابتها بود. نقش پررنگ انجمنهای ورزشی در اجرای رویداد، تجربهای بسیار موفق به شمار میرود که تاکنون مشابه آن را در دانشگاه تجربه نکرده بودیم.
میردهقان با بیان اینکه کمیته داوطلبی که پیشتر در المپیاد ورزشهای فناورانه فعال بودند، در این رویداد نیز عملکرد بسیار خوبی داشتند، اظهار کرد: این روند نشان داد که میتوان در برگزاری رویدادهای ورزشی بر روی پتانسیل دانشجویان حساب باز کرد. زمانی که خود دانشجویان متولی برگزاری رویداد میشوند، مدیریت و اجرای برنامهها به شکلی متفاوت و اثربخشتر از گذشته انجام میشود.
وی خاطر نشان کرد: از این حیث، اجرای رقابتهای ورزشی المپیاد از حالت صرفاً سازمانی خارج و عملاً دانشجویان خود متولی برگزاری بودند؛ حتی کمیته انضباطی مسابقات نیز متشکل از دانشجویان بود و در صورت بروز تخلفات احتمالی، تصمیمگیری و تعیین جریمهها توسط خود دانشجویان انجام میشد که این موضوع از سوی دانشجویان ورزشکار نیز قابل پذیرش بود و بهنوعی تجربهای موفق و کمسابقه به شمار میرفت.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: نکته دوم در خصوص زیرساختهاست؛ در سالهای گذشته، دانشگاه تنها یک سالن ورزشی چندمنظوره قدیمی داشت و تمامی رقابتها در همان فضا برگزار میشد، اما امسال دو المپیاد بزرگ، شامل المپیاد ورزشهای فناورانه و المپیاد ورزشهای درون دانشگاهی، در مجموعه جدید برگزار شد.
وی افزود: لازم میدانم در اینجا از خیر و سازنده این مجموعه ورزشی، جناب آقای دکتر صمدی، فارغالتحصیل دانکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یاد کنم؛ چرا که کیفیت برگزاری این رقابتها تا حد زیادی مدیون وجود این فضای ورزشی مجهز و استاندارد است که امروز با در اختیار دانشگاه قرار دارد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: این مجموعه این امکان را فراهم کرده است که رقابتهایی در سطح بالا برگزار شود؛ بهطوری که برخی از دانشجویان و فارغالتحصیلان دورههای گذشته، پس از مشاهده تصاویر و ویدئوهای مسابقات، و حضور پررنگ تماشاچیان، عنوان میکردند که فضای رقابتها و جو سالن شباهت زیادی به برگزاری مسابقات در سطح لیگ برتر داشته است.
وی گفت: به جرأت میتوان گفت در مسابقات فینال، حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر تماشاگر روی سکوها حضور داشتند که این موضوع بسیار ارزشمند است و نشاندهنده ظرفیت بالای دانشگاه برای برگزاری رقابتهای ورزشی گسترده و باکیفیت در سالهای آینده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ضمن قدردانی از عوامل برگزار کننده این رویداد ادامه داد: از اساتید و مسئولانی که در این دوره امکان حضور نداشتند نیز درخواست میکنم در رقابتهای آینده حتماً در کنار دانشجویان حضور داشته باشند و از تیمهای دانشکده خود حمایت کنند.
وی ادامه داد: بنده از سال ۱۳۷۸ وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شدهام و در طول این سالها، رقابتهای دروندانشگاهی، منطقهای، کشوری و المپیادهای مختلفی برگزار شده است، اما به خاطر ندارم که در طی این سالها، رئیس دانشگاه بهصورت نزدیک در سالن رقابتها حضور پیدا کرده و مسابقات ورزشی را از نزدیک تماشا کرده باشد و از آقای دکتر سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهصورت ویژه تشکر کنم که در اغلب مسابقات فینال حضور داشتند، بخشی از رقابتها را از نزدیک تماشا کردند و در اهدای جوایز نیز مشارکت داشتند.
اعلام ردهبندی المپیاد ورزشهای دانشگاهی با حضور ۱۵۰۰ دانشجو
همچنین علی احسانی؛ رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم گفت: این المپیاد با تلاش مستمر همکاران اداره ورزش و تندرستی، کارشناسان حوزه ورزش، مسئولان برگزاری و همراهی مؤثر کمیته داوطلبان دانشجویی و انجمن ورزشی دانشکدهها برگزار شد؛ دانشجویانی که بازوان اصلی اجرای این رویداد بودند و تجربه موفق حضور در المپیادهای پیشین را به این دوره منتقل کردند.
وی با اشاره به آمار شرکتکنندگان در این دوره از المپیاد ورزشهای دانشگاهی اظهار کرد: در نخستین المپیاد ورزشهای دانشگاهی این دانشگاه، ۱۵۰۰ دانشجو شامل ۱۱۰۰ دانشجوی پسر و ۴۰۰ دانشجوی دختر در ۷ رشته ورزشی شامل «فوتسال»، «والیبال»، «بسکتبال»، «شطرنج» و «تنیس روی میز» حضور داشتند.
احسانی به نتایج رقابتها اشاره کرد و یادآور شد: در رشته فوتسال دختران، دانشکده مهندسی شیمی مقام اول را کسب کرد و دانشکدههای مهندسی پزشکی و پلیمر به ترتیب دوم و سوم شدند. در فوتسال پسران نیز دانشکده مهندسی معدن قهرمان شد و دانشکدههای مهندسی کامپیوتر دوم و مهندسی نفت به مقام سوم دست یافتند.
رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: در رقابتهای والیبال پسران، دانشکده مهندسی برق مقام نخست، مهندسی شیمی مقام دوم و دانشکده مهندسی نفت مقام سوم را به دست آورد. در بخش والیبال دختران نیز دانشکده مهندسی عمران مقام اول، ریاضی و علوم کامپیوتر مقام دوم و دانشکده مهندسی پزشکی مقام سوم را کسب کردند.
وی ادامه داد: در رشته بسکتبال پسران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی مقام اول، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ مقام دوم و دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی مقام سوم را به دست آوردند. در بسکتبال دختران نیز دانشکده مهندسی پزشکی قهرمان شد و دانشکدههای مهندسی پلیمر و ریاضی و علوم کامپیوتر به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
احسانی با بیان اینکه این المپیاد با هدف توسعه ورزش همگانی، افزایش نشاط دانشجویی و شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار شد، تأکید کرد: امیدواریم با شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، این رویداد در سالهای آینده با کیفیت بالاتر برگزار شود.
