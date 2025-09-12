  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

آغاز به کار اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان سراسر کشور

اولین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزشی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی احسانی دبیر کل اجرایی این المپیاد از آغاز برگزاری اولین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزشی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و گفت: این المپیاد با حضور ۷۰۰ دانشجو از امروز با پذیرش تیم های دانشجویی دختر و پسر از سراسر کشور در سه بخش رباتیک، دیجیتال و فیجیتال و نوآوری و فناوری در ورزش برگزار می شود.

احسانی افزود : در اولین المپیاد ورزش های فناورانه ۱۰ تیم رباتیک، ۱۰۴ طرح نوآورانه و فناورانه در ورزش و ۳۶۱ دانشجو در بخش دیجیتال و فیجیتال به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به برنامه ریزی و آمادگی کامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای برگزاری این رویداد خاطر نشان کرد: آیین افتتاحیه اولین المپیاد ورزش های فناورانه با حضور مسئولان دانشگاه، وزارت علوم، وزارت ورزش روز شنبه ۲۲ شهریورماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در مجموعه ورزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

