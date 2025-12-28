ارائه نسخه پایدار «دستیار هوش مصنوعی» تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست هم‌اندیشی و هماهنگی اجرای طرح «دستیار هوش مصنوعی» با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، شنبه ششم دی‌ماه در محل معاونت علمی برگزار شد.

در این نشست، روند پیشرفت پروژه، الزامات داده‌ای و برنامه‌ریزی برای مراحل بعدی اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.

افشین در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت طرح، بر اهمیت استمرار همکاری میان دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: پروژه دستیار هوش مصنوعی پایان نیافته و این مسیر تازه آغاز یک حرکت ملی است. طی یک سال گذشته توانستیم ادبیات مشترک و درک دقیقی از اهداف و نیازهای پروژه به‌دست آوریم. اکنون فازهای اجرایی با دقت در حال تکمیل است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم نسخه‌ای پایدار و کاربردی از دستیار را ارائه کنیم.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان نهادهای مختلف افزود: یکی از چالش‌های اصلی، مسئله داده و هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست. باید ارتباط داده‌ای میان دستگاه‌ها برقرار شود تا بتوان دستیار هوشمندی طراحی کرد که بر پایه اطلاعات درست تصمیم‌سازی کند. داده صحیح، مقدمه تصمیم درست است؛ اگر ورودی غلط باشد، خروجی هم قابل اعتماد نخواهد بود.

افشین ادامه داد: تیم‌های فنی پروژه در حال ادغام بخش‌های مختلف و تکمیل زیرساخت‌های فنی هستند تا در گام بعد، یک دستیار کامل و هوشمند برای استفاده عمومی در کشور ایجاد شود. اینجانب روند پروژه را به‌صورت هفتگی پیگیری می‌کنم و بر استمرار پیشرفت آن تأکید دارم.

وی در پایان از تیم‌های اجرایی و دانشگاهی همکار در پروژه قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، گام مؤثری در جهت توسعه هوش مصنوعی بومی و اقتصاد دانش‌بنیان کشور برداشته شود.