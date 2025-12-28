علی ربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نگرانی شایع خانواده‌ها درباره رشد و بلوغ فرزندان، اظهار داشت: بخش عمده مراجعات والدین به پزشکان مربوط به نگرانی در این زمینه است، در حالی که در اغلب موارد، کودکان روند طبیعی رشد خود را طی می‌کنند و نیازی به مداخله درمانی وجود ندارد.

استاد تمام غدد درون ریز و متابولیسم کودکان افزود: برخی کودکان ممکن است در مقاطعی رشد کمتری داشته باشند و در سال‌های بعد این کاهش را جبران کنند؛ بنابراین مراجعه به پزشک لزوماً به معنای وجود بیماری نیست و در بسیاری از موارد صرفاً برای پایش روند رشد انجام می‌شود.

ربانی درباره سن طبیعی بلوغ توضیح داد: به طور معمول، شروع بلوغ در دختران از ۹ سالگی است و در موارد نرمال می‌تواند از ۷ سالگی نیز آغاز شود. در پسران نیز علائم بلوغ معمولاً از ۹ سالگی به بعد مشاهده می‌شود.

وی تأکید کرد: بلوغ زودرس در دختران در اغلب موارد ایدیوپاتیک و بدون علت بیماری‌زا است، اما در پسران، بلوغ زودرس نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری برای رد علل زمینه‌ای خواهد بود.

ربانی با اشاره به نقش عوامل ژنتیکی در تعیین قد نهایی کودکان، گفت: سهم ژنتیک در رشد نهایی بسیار بالاست و عوامل محیطی مانند تغذیه و شرایط روانی معمولاً بیش از ۵ تا ۶ درصد در این موضوع نقش دارند.

وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر رشد کودکان از سنین پایین و پیش‌بینی قد نهایی پیش از شروع بلوغ، کمک می‌کند تا در صورت نیاز، مداخلات به‌موقع انجام شود و از اقدامات غیرضروری جلوگیری شود.

ربانی در ادامه به برگزاری بیست و دومین همایش بیماری‌های غدد و متابولیسم کودکان ایران، اشاره کرد و گفت: این همایش از ۲۳ تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در مرکز طبی کودکان برگزار می‌شود و دارای ۱۵ امتیاز بازآموزی برای همکاران واجد شرایط است.

وی افزود: محورهای این همایش به بررسی شایع‌ترین بیماری‌های غدد و متابولیسم کودکان از جمله دیابت کودکان، اختلالات تیروئید، بیماری‌های متابولیک ارثی، اختلالات رشد و بلوغ، نرمی استخوان و کیس‌های بالینی شایع و چالش‌برانگیز اختصاص دارد. گروه‌های هدف این همایش شامل فوق‌تخصص‌های غدد کودکان، متخصصان کودکان و پزشکان عمومی هستند.

رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران با اشاره به فرصت ارسال مقاله برای این همایش، تصریح کرد: آخرین مهلت ارسال مقالات تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.