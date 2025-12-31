آزیتا حکمتدوست، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تأکید بر اهمیت میانوعدههای سالم برای کودکان و دانشآموزان گفت: شیر میتواند یکی از بهترین گزینهها برای میانوعده کودکان باشد؛ چه در منزل بهصورت یک لیوان شیر و چه در مدرسه با استفاده از شیرهای کوچک پاکتی یا بطریشده.
شیر ساده در اولویت، شیر طعمدار در صورت اجبار
وی افزود: ترجیح اصلی مصرف شیر ساده است، اما اگر کودکی به هیچ عنوان شیر ساده مصرف نمیکند، بهتر است شیر طعمدار بخورد تا اینکه اصلاً شیر نخورد. البته باید توجه داشت که شیرهای طعمدار به دلیل قند ساده بالا و کاهش جذب کلسیم، در مصرف مداوم میتوانند زمینهساز اضافهوزن شوند.
میوه، آجیل و لقمههای خانگی؛ جایگزین تنقلات صنعتی
این متخصص تغذیه میوهها بهویژه میوههایی که پوستگیری آسان دارند را میانوعدهای مناسب دانست و توصیه کرد: مادران میتوانند میوهها را از قبل آماده کرده و در ظرفهای کوچک قرار دهند تا کودک بدون دردسر از آنها استفاده کند. آجیلها نیز میانوعده مناسبی هستند، اما لقمههای ساده خانگی مانند نان و پنیر و سبزی، نان و پنیر و گردو، کره و عسل، تخممرغ یا حتی باقیمانده غذاهای خانگی مانند کوکو و کتلت نیز انتخابهای سالم و اقتصادی محسوب میشوند.
غذای سالم الزاماً گران نیست
حکمتدوست تأکید کرد: لازم نیست خانوادهها برای تغذیه سالم هزینههای بالا پرداخت کنند. مواد غذایی سادهای مانند تخممرغ یا میوههای ارزانقیمت نیز میتوانند نیازهای تغذیهای کودک را بهخوبی تأمین کنند.
گفتوگو با کودک، کلید کاهش مصرف خوراکیهای ناسالم
وی با اشاره به تمایل کودکان به خرید خوراکیهای ناسالم از بوفه مدارس گفت: والدین باید با فرزندان خود درباره مضرات کیک، کلوچه و خوراکیهای صنعتی صحبت کنند و توضیح دهند که این مواد تنها کالری دارند و ارزش تغذیهای ندارند.
میوهها و سبزیجات فصلی، سپر ایمنی بدن در زمستان
وی با اشاره به فصل پاییز و زمستان گفت: طبیعت برای هر فصل، میوهها و سبزیجات متناسب با نیاز بدن را فراهم کرده است و کدو حلوایی سرشار غنی از ویتامین C و ترکیبات آنتیاکسیدانی، و شلغم دارای مواد ضدالتهاب و ضد میکروب هستند که میتوانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و به بهبود سریعتر سرماخوردگی کمک کنند.
تغذیه فصلی؛ مفید برای بدن و محیط زیست
این متخصص تغذیه در پایان تأکید کرد: مصرف میوهها و سبزیجات هر فصل، علاوه بر سلامت بدن، به کاهش مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع کمک میکند و از نظر تغذیهای نیز برای بدن مفیدتر است.
نظر شما