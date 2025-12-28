به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، نمایش گروه حرکت مهرگان با عنوان «پس از پروانگی» ویژه بانوان، روز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در تالار وحدت تهران روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی با طراحی حرکت، نمایشنامه و کارگردانی مهرنوش مهرین‌فر و تهیه‌کنندگی مجید فلاح‌پور اجرا می‌شود.

بخش موسیقایی نمایش با همراهی گروه دف‌نوازان «هوران» به سرپرستی بهروز قهاری و نوازندگی سبا حسنی، معصومه ابراهیمی، زهرا تاج‌الدینی، شیوا حسینی، مریم ترکمان، نگار یادگاری، فاطیما عبادی، اعظم اکبری، زهرا قاسم‌نژاد، مریم زینلی، رزیتا شیرکوند، سارا شریف‌اولیایی، مهتاب دادخواه، مریم خوئینی، سمیه درگاهی، مرضیه محمدی، فاطمه رحمانی، پروین تقی‌زاده، شهناز حیدری و سمیه جمالی اجرا می‌شود.

سمیرا مهرافشا نیز با اجرای هنگ‌درام و دیجیریدو در بخش های میان برنامه گروه مهرگان را همراهی می‌کنند.

آزیتا ترکاشوند به‌عنوان بازیگر اصلی و نویسنده متن نمایشنامه و نگین صدق‌گویا نیز در جایگاه عضو اصلی گروه حرکت در این نمایش حضور دارند.

شیدا زمانیان‌راد، شادی رضوانی، زهرا جلیلی، تینا بهرامی، بیتا بهرامی، کیمیا یزدانی، آناهیتا صادقی، عطیه تقدسی، نیوشا رشیدی، زهرا شکری، لیلا طالبی، ملیکا بیات، غزل برازنده، زهرا صادقی، میثاق سلطانی عرب، نازنین علیزاده، سمیرا پاشاپور، مریم نجفی‌پور، اعظم مقدم‌فرد، نگار جعفرخانی، ساراناز امیرزاده، تانیا دل‌انگیز، الناز اسکندری، بیتا عظیمی و گلنار الله‌دینی و با هنر نمایی مژده مسکنی دیگر اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

همچنین گروه حرکت مهمان «زَفَن» در سه تابلوی نمایشی با حضور زهرا معصوم‌زاده، آوین میرزاییان بابکی، بهاره مزینانی، مرضیه بزم‌آزمون، سارا شریفی، مریم سادات خوشحال، فاطمه آزادی، مروارید ملک‌محمدی، مریم صمدی، فاطمه اسماعیلی، مهدا دانایی، لیا فراهانی، فاطمه عابدیان، بیتا ظرافت، مونا ایمانی، مینا سیفی، مرجان علیرضاپور، پریچهر جعفری، پروانه عیسوند، هستی مددیان، اعظم دهگان نیری، زهرا پاچاوشی، فاطمه پاچاوشی، نرجس سادات میرنوعی، هستی ترابی، هلیا ترابی و فاطمه زهرا نریمانی در این اجرا حضور دارند.

طراحی لباس گروه حرکت بر عهده مهرنوش مهرین‌فر بوده و مریم کاتوزیان و آرزو امیری به‌عنوان منشی صحنه، در این اجرا همکاری دارند.