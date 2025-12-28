  1. استانها
بندرعباس- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بر شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ مقیاس و پیگیری مستمر تحقق اهداف انرژی پاک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در هشتمین جلسه کارگروه بررسی روند راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی استان، با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان اظهار کرد: اجرای نیروگاه‌های خورشیدی، علاوه بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، ظرفیت اشتغال و امنیت انرژی استان را افزایش می‌دهد و باید با جدیت و برنامه‌ریزی پیش رود.

وی در ادامه با اشاره به گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درباره روند اجرای بام‌های خورشیدی ادارات افزود: پیشرفت پروژه‌ها مناسب است، اما همه دستگاه‌ها باید تعهدات خود را کامل و به موقع اجرا کنند تا اهداف تعیین شده محقق شود.

صادقی‌پور همچنین به گزارش شرکت توزیع نیروی برق استان درباره اجرای پروژه‌های خورشیدی کوچک مقیاس پرداخت و تاکید کرد: این پروژه‌ها علاوه بر کاهش بار شبکه، فرهنگ استفاده از انرژی پاک را در سطح استان ترویج می‌دهند و اجرای آنها باید با دقت و سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی درباره نیروگاه‌های بزرگ مقیاس استان نیز گفت: بهره‌برداری کامل از این نیروگاه‌ها ظرفیت تولید برق پایدار استان را افزایش می‌دهد و جایگاه هرمزگان را در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور ارتقا می‌دهد.

