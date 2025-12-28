به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور در هشتمین جلسه کارگروه بررسی روند راهاندازی نیروگاههای خورشیدی استان، با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان اظهار کرد: اجرای نیروگاههای خورشیدی، علاوه بر کاهش مصرف سوختهای فسیلی، ظرفیت اشتغال و امنیت انرژی استان را افزایش میدهد و باید با جدیت و برنامهریزی پیش رود.
وی در ادامه با اشاره به گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درباره روند اجرای بامهای خورشیدی ادارات افزود: پیشرفت پروژهها مناسب است، اما همه دستگاهها باید تعهدات خود را کامل و به موقع اجرا کنند تا اهداف تعیین شده محقق شود.
صادقیپور همچنین به گزارش شرکت توزیع نیروی برق استان درباره اجرای پروژههای خورشیدی کوچک مقیاس پرداخت و تاکید کرد: این پروژهها علاوه بر کاهش بار شبکه، فرهنگ استفاده از انرژی پاک را در سطح استان ترویج میدهند و اجرای آنها باید با دقت و سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی درباره نیروگاههای بزرگ مقیاس استان نیز گفت: بهرهبرداری کامل از این نیروگاهها ظرفیت تولید برق پایدار استان را افزایش میدهد و جایگاه هرمزگان را در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور ارتقا میدهد.
نظر شما