دامغانی: نقش‌ آفرینی اصناف در دفاع مقدس جلوه مردمی بودن انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی صبح یکشنبه در اجلاسیه ۱۴۰ شهید آرایشگر کشور و گرامیداشت ۲۳۷ شهید اصناف و بازار استان گیلان در رشت، با اشاره به پیشگامی گیلان در تمامی عرصه‌ها، اظهار کرد: مردم گیلان یک روز جلوتر از اکثر استان‌ها بر اساس بصیرتی که داشتند در صحنه حاضر شدند و پیچیده‌ترین فتنه‌ها با این حضور برچیده شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان ویژگی اصلی انقلاب را الهی بودن و مردمی بودن دانست و گفت: الهی بودن و مردمی بودن ویژگی متمایز انقلاب با دیگر انقلاب‌ها است.

وی با بیان اینکه نظام ایران هم جمهوریت و هم اسلام در آن لحاظ شده است، افزود: مردم عزیز انقلاب را به پیروزی رساندند و در صحنه‌های مختلف در تثبیت و حفظ انقلاب نقش‌آفرینی کردند و نظامی را روی کار آوردند که جمهوری اسلامی است.

سردار دامغانی با بیان اینکه در طول ۴۷ سال انقلاب، حضور مردم باعث ماندگاری و پیشرفت نظام و کشور شد، گفت: یکی از جلوه‌های این حضور در دوران دفاع مقدس بود که مردم نقش‌آفرینی‌های فراوانی داشتند.

وی تصریح: اعزام کاروان‌های پشتیبانی از جمله کاروان ۱۵۰۰ کاروانی که مردم گیلان با پیشگامی روحانیون تشکیل دادند و به جبهه اعزام شدند، الگویی در سطح کشور شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش اصناف در میدان نبرد اظهار کرد: جدا از حضور اصناف در جبهه، نفس‌آفرینی‌های آنان نیز مشهود بود و ۲۳۷ شهید اصناف جلوه‌ای از مردمی بودن دفاع مقدس هستند.

وی با اشاره به تولید فرهنگ خدمات صلواتی که محصول اصناف کشور بود، افزود: امروز فرهنگ خدمات صلواتی در نقاط مختلف در محرومیت‌زدایی و نقش‌آفرینی در صحنه‌های اجتماعی ادامه دارد.

سردار دامغانی گفت: آنچه امروز در نظام جمهوری اسلامی شاهد هستیم جلوه مردمی بودن و الهی بودن نظام است که باید تقویت شود.

وی مردمی بودن را سرمایه اصلی کشور و نظام دانست و افزود: این قدرت تمام توطئه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد. این فرهنگ که در دوران دفاع مقدس حاکم بود، با حضور گسترده مردم در همه عرصه‌ها، ضمن پیروزی انقلاب اسلامی، رمز ماندگاری و پیشرفت جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته بوده است.