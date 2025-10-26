سردار دامغانی: کنگره شهدا تجلی دوباره فرهنگ دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از مدیران و کارکنان بسیج اقشار استان گیلان در رشت، با تقدیر از همه مدیران، بسیجیان، مسئولان اجرایی، قضائی، نظارتی و گروه‌های مردمی اظهار کرد: همه اقشار مختلف با تمام توان در برگزاری باشکوه دومین کنگره شهدای استان نقش‌آفرینی کردند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور مؤثر اقشار مختلف در این رویداد افزود: حضور بدون وظیفه سازمانی مسئولین، کنگره را به نقطه‌ای رساندند که جریان‌سازی لازم اتفاق افتاد و شهدا خود هدایت‌گر مسیر شدند

وی از برنامه ریزی طولانی مدت برگزاری کنگره گفت و تصریح کرد: سلسله برنامه‌ها از محله‌ها، کوچه‌ها، مدارس با اجلاسیه‌های شهرستانی، قشری و برنامه‌های مدارس، همه در بهترین و تأثیرگذارترین شکل ممکن به منظور برپایی کنگره پایانی برگزار شد.

سردار دامغانی با بیان اینکه جزئیات خاطرات و اتفاقات خوب کنگره قابل ثبت در کتاب‌های متعددی است گفت: حضور خانواده‌های شهدا، ایفای نقش آنان و رضایت‌شان از برنامه‌ها، همه نشان از موفقیت این حرکت دارد.

وی با اشاره به اخلاص بسیجیان و گروه‌های مردمی اظهار کرد: نقش آفرینی و بسیجی بودن مدیران در برپایی این کنگره بسیار ارزشمند است

فرمانده سپاه قدس گیلان برگزاری کنگره را یک برانگیختگی دراستان عنوان کردو افزود: حضور پرشور خیرین، صاحبان صنایع، مدیران، گروه‌های مردمی، هر کسی آنچه در توان داشت، جلوه خاصی در کنگره ایجاد کرده بود.

وی با یادآوری روحیه جهادی در آماده‌سازی‌ها گفت: محاسبات مادی، آماده‌سازی فضا، زمین و حتی نمایش‌ها ممکن نبود جز با روحیه جهادی. همه چیز به موقع انجام شد.

سردار دامغانی با گرامیداشت یادو خاطره جمیع شهدا بویژه، شهید سردار سلامی، اظهار کرد: سردار شهید سلامی نقش ویژه‌ای در کنگره گیلان داشت؛ یک ماه و نیم قبل از شهادت‌شان، سه بار تماس گرفتند و وضعیت کنگره گیلان را جویا شدند. چهار ساعت و نیم قبل از شهادت‌شان، آخرین تماس را با بنده گرفتند.

وی به نقل از سردار آزادی افزود: هر بار جلسه‌ای درباره کنگره‌ها بود، سردار سلامی از کنگره گیلان سؤال می‌کرد.پس از شهادت‌، روح بلند شهید سلامی در کنار سایر شهدا، یار و یاور ما بود.