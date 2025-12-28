شکاریان: دو قرق اختصاصی «لنگر» و «ازوم» در خراسان شمالی تصویب شد

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس‌جمهور، ایجاد دو قرق اختصاصی «لنگر» در شهرستان بام و صفی‌آباد و «ازوم» در شهرستان جاجرم تصویب شد.

وی افزود: قرق اختصاصی لنگر با وسعت ۲۲ هزار هکتار زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون قوچ اوریال و پلنگ ایرانی است و قرق اختصاصی ازوم نیز با مساحت ۲۸ هزار هکتار، زیستگاه قوچ اوریال، کل و بز و پلنگ ایرانی محسوب می‌شود.

شکاریان تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی محیط زیست، این قرق‌ها به مدت هفت سال به قرق‌دار واگذار می‌شوند و پس از پایان این دوره، ادامه فعالیت یا سلب امتیاز بر اساس ارزیابی عملکرد و شرایط حفاظتی تعیین خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، سرشماری سالانه حیات‌وحش این مناطق هر سال در فصل پاییز برگزار می‌شود و نیروهای حفاظتی مستقر در قرق‌ها نیز آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت خواهند کرد.

شکاریان در پایان تأکید کرد: این مناطق بر اساس قابلیت حفاظت، جمعیت حیات‌وحش و امکان بهره‌برداری پایدار شناسایی و تعیین شده و با هماهنگی اداره‌کل منابع طبیعی استان به تصویب شورای‌عالی محیط زیست رسیده‌اند.