حفاظت از محیط زیست خراسان جنوبی با ۲۰ درصد ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا رستگاری ظهر یکشنبه در همایش پرچمداری با بیان اینکه محیطزیست تاکنون ۱۵۴ شهید و ۳۸۷ جانباز برای حفاظت از محیطزیست تقدیم کرده است، اظهار کرد: با توجه به تعامل بسیار خوبی که با فراجا برای شناسایی قاچاقچیان و کشف سلاحهای مجاز و غیرمجاز در کشور داریم، در ۹ ماهه گذشته دستگیری قاچاقچیان و تشکیل پرونده در این خصوص نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته افزایش یافته است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت موجود در خراسان جنوبی، طرح پرچمداری با هدف آموزش نیروهای مسلح برای همکاری با محیطزیست استان در خراسان جنوبی اجرا شده است.
سردار رستگاری با بیان اینکه نقش مردم در کنار محیطبانان برای حفاظت از محیطزیست باید افزایش یابد، تصریح کرد: در کشور چهار هزار محیطبان در ۶۵۰ پاسگاه، حفاظت از ۳۰ میلیون هکتار مناطق تحت پوشش محیطزیست را برعهده دارند.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور ادامه داد: در خراسان جنوبی تنها با ۲۰ درصد نیروی مورد نیاز، محیطبانان حفاظت از ۲.۵ هکتار را انجام میدهند.
سردار رستگاری همچنین با اشاره به اینکه حفاظت از محیطزیست در کشور از قدمت ۶۸ ساله برخوردار است، تصریح کرد: در ایران یک محیطبان ۱۱ برابر سرانه جهانی باید از مناطق تحت پوشش محیطزیست حفاظت کند.
