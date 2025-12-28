به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهاد کشاورزی لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: باتوجهبه هشدار شماره ۶۶ سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی نسبتاً قوی که وارد استان شده، به همه ساکنین، کشاورزان، دارندگان موتور تلمبههای مجاز، عشایر و گردشگران اطراف رودخانهها هشدار داده میشود برای ایمنی و حفظ جان خود ضمن جمعآوری ادوات، موتور تلمبهها و …از اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها جلوگیری کنند.
در این سامانه بارشی لغزندگی سطح جادهها، جاریشدن رواناب و آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها، خسارت به بخشهای مختلف کشاورزی، مه آلودگی هوا و کاهش میدان دید افقی و احتمال برخورد صاعقه پیشبینیشده است.
نظر شما