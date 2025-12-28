قربانپور: بیشترین بارش در کشور با ۶۷ میلیمتر در شهرستان سردشت ثبت شد

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها و وضعیت آب و هوای استان اظهار کرد: بیشترین میزان بارش در سطح کشور ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه هواشناسی سردشت با ۶۷ میلی متر ثبت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ایستگاه باران سنجی در روستای گل کنگ سردشت نیز با ۸۷.۲ میلیمتر بیشترین بارش در سطح کشور را ثبت کرده است.

قربانپور با بیان اینکه تا بعد از ظهر امروز یکشنبه فعالیت سامانه بارشی در استان تداوم دارد، گفت: فعالیت این سامانه بارشی به شکل برف و باران به همراه وزش باد نسبتاً شدید و بیشتر مناطق جنوبی استان را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه از بعد از ظهر امروز یکشنبه شاهد کاهش فعالیت سامانه بارشی تا بعد از ظهر روز دوشنبه در استان خواهیم بود، افزود: از بعد از ظهر روز دوشنبه موج دوم فعالیت سامانه بارشی به شکل برف و باران به همراه وزش باد در استان به خصوص در مناطق جنوبی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی از کاهش دمای هوای استان از امروز یکشنبه در استان خبر داد و گفت: از امروز تا روز سه شنبه شاهد کاهش دما بین ۶ تا ۱۰ درجه در استان خواهیم بود.

قربانپور در خصوص مجموع بارش‌ها در استان طی سال زراعی جاری گفت: مجموع میزان بارش‌ها در استان طی سال زراعی جاری ۱۰۸ میلیمتر بود که نسبت به مدت زمان مشابه قبل ۶۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: میزان بارش طی سال زراعی در حوزه زاب و حوزه ارس در استان را به ترتیب ۳۱۶ میلیمتر و ارس ۲۹.۸ میلیمتر عنوان کرد.