۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

عرضه بیش از ۶ هزار تن گوشت مرغ در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از عرضه بیش از شش هزار تن گوشت مرغ در این استان طی آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: به‌منظور تأمین نیاز بازار مصرف و تنظیم عرضه گوشت مرغ در لرستان، سازمان جهاد کشاورزی استان طی آذرماه با اجرای برنامه‌های تولید و توزیع گسترده، توانست بخش مهمی از نیاز روزانه مردم را برطرف کند.

وی گفت: در آذرماه امسال با ارسال ۳،۳۵۷، ۰۰۰ قطعه مرغ پایان دوره به کشتارگاه‌های مرغ استان، میزان شش هزار و ۶۷ تن گوشت مرغ کشتار شده آماده طبخ تولید و روانه بازار مصرف شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: میانگین توزیع گوشت مرغ در این ماه ۲۳۳ تن به‌صورت روزانه در ۲۶ روز کاری بوده است که این میزان نقش مهمی در تأمین نیاز شهروندان و تنظیم بازار ایفا کرده است.

صیادی با اشاره به اهمیت این تولیدات، گفت: تولید و عرضه پایدار گوشت مرغ نه‌تنها موجب آرامش بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت می‌شود، بلکه امنیت غذایی خانوارها را نیز تضمین می‌کند.

وی تصریح کرد: این حجم از تولید، نتیجه همکاری نزدیک مرغداران استان، نظارت‌های مستمر و حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده نیز ادامه دارد تا روند تأمین گوشت مرغ بدون وقفه و باکیفیت مطلوب در بازار تداوم یابد.

