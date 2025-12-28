عرضه بیش از ۶ هزار تن گوشت مرغ در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: بهمنظور تأمین نیاز بازار مصرف و تنظیم عرضه گوشت مرغ در لرستان، سازمان جهاد کشاورزی استان طی آذرماه با اجرای برنامههای تولید و توزیع گسترده، توانست بخش مهمی از نیاز روزانه مردم را برطرف کند.
وی گفت: در آذرماه امسال با ارسال ۳،۳۵۷، ۰۰۰ قطعه مرغ پایان دوره به کشتارگاههای مرغ استان، میزان شش هزار و ۶۷ تن گوشت مرغ کشتار شده آماده طبخ تولید و روانه بازار مصرف شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: میانگین توزیع گوشت مرغ در این ماه ۲۳۳ تن بهصورت روزانه در ۲۶ روز کاری بوده است که این میزان نقش مهمی در تأمین نیاز شهروندان و تنظیم بازار ایفا کرده است.
صیادی با اشاره به اهمیت این تولیدات، گفت: تولید و عرضه پایدار گوشت مرغ نهتنها موجب آرامش بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت میشود، بلکه امنیت غذایی خانوارها را نیز تضمین میکند.
وی تصریح کرد: این حجم از تولید، نتیجه همکاری نزدیک مرغداران استان، نظارتهای مستمر و حمایتهای سازمان جهاد کشاورزی بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: برنامهریزی برای ماههای آینده نیز ادامه دارد تا روند تأمین گوشت مرغ بدون وقفه و باکیفیت مطلوب در بازار تداوم یابد.
