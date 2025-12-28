  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

البرز در آماده‌باش؛ هشدار نارنجی از سوی هواشناسی

کرج-مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از صدور هشدار سطح نارنجی به دنبال ورود سامانه بارشی سرد به منطقه خبر داد و از آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله بامخاطرات احتمالی خبر داد.

محمدرضا فلاح‌نژاد ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۸ استان که مورخ ششم دی‌ماه صادر شده است، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، یک سامانه تندری و سرد از امروز یکشنبه هفتم دی‌ماه فعالیت خود را در البرز مرکزی آغاز خواهد کرد که پیامدهای قابل توجهی برای استان به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این سامانه تا روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه در استان فعال خواهد بود و در این مدت شاهد رگبار باران و برف، مه‌آلودگی، یخبندان و در برخی نقاط وزش باد شدید خواهیم بود. وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستانی موظف‌اند آمادگی کامل خود را در برابر شرایط جوی پیش‌بینی شده حفظ کنند.

کاهش محسوس دما و یخبندان فراگیر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز به تشریح آخرین وضعیت جوی پرداخت و گفت: در پایان فعالیت این سامانه، به‌ویژه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، کاهش محسوس دما به میزان ۴ تا ۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و یخبندان فراگیر در سطح استان دور از انتظار نخواهد بود. مخاطرات اصلی این سامانه شامل رگبار باران و برف، کاهش محسوس دما، یخبندان فراگیر، وزش باد شدید و در ارتفاعات کولاک برف اعلام شده است.

فلاح‌نژاد به آثار و پیامدهای احتمالی این وضعیت جوی اشاره کرد و افزود: این شرایط می‌تواند منجر به اختلال در تردد معابر عمومی، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش میدان دید، جاری شدن روان‌آب، ریزش سنگ و سقوط واریزه در محورهای کوهستانی و همچنین وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت شود.

توصیه‌های ایمنی به شهروندان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی مردم، خاطرنشان کرد: از شهروندان محترم درخواست می‌شود از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و خودروهای خود را حتماً به تجهیزات زمستانی مجهز سازند. تردد در جاده‌ها و مناطق کوهستانی باید با نهایت تدبیر و احتیاط انجام گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: کوهنوردی در این بازه زمانی اکیداً ممنوع است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فلاح‌نژاد در پایان بر ضرورت پایش و ایمن‌سازی سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها در برابر وزش باد شدید تأکید و تصریح کرد: دستگاه‌های راهداری نیز باید آمادگی کامل خود را برای برف‌روبی در مناطق سردسیر و پاکسازی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در دستور کار قرار دهند.

