محمدرضا فلاحنژاد ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۸ استان که مورخ ششم دیماه صادر شده است، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، یک سامانه تندری و سرد از امروز یکشنبه هفتم دیماه فعالیت خود را در البرز مرکزی آغاز خواهد کرد که پیامدهای قابل توجهی برای استان به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این سامانه تا روز سهشنبه نهم دیماه در استان فعال خواهد بود و در این مدت شاهد رگبار باران و برف، مهآلودگی، یخبندان و در برخی نقاط وزش باد شدید خواهیم بود. وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی و مسئولان شهرستانی موظفاند آمادگی کامل خود را در برابر شرایط جوی پیشبینی شده حفظ کنند.
کاهش محسوس دما و یخبندان فراگیر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز به تشریح آخرین وضعیت جوی پرداخت و گفت: در پایان فعالیت این سامانه، بهویژه روزهای سهشنبه و چهارشنبه، کاهش محسوس دما به میزان ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و یخبندان فراگیر در سطح استان دور از انتظار نخواهد بود. مخاطرات اصلی این سامانه شامل رگبار باران و برف، کاهش محسوس دما، یخبندان فراگیر، وزش باد شدید و در ارتفاعات کولاک برف اعلام شده است.
فلاحنژاد به آثار و پیامدهای احتمالی این وضعیت جوی اشاره کرد و افزود: این شرایط میتواند منجر به اختلال در تردد معابر عمومی، آبگرفتگی معابر، لغزندگی سطح جادهها، کاهش میدان دید، جاری شدن روانآب، ریزش سنگ و سقوط واریزه در محورهای کوهستانی و همچنین وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت شود.
توصیههای ایمنی به شهروندان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تأکید بر رعایت توصیههای ایمنی از سوی مردم، خاطرنشان کرد: از شهروندان محترم درخواست میشود از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و خودروهای خود را حتماً به تجهیزات زمستانی مجهز سازند. تردد در جادهها و مناطق کوهستانی باید با نهایت تدبیر و احتیاط انجام گیرد.
وی همچنین تأکید کرد: کوهنوردی در این بازه زمانی اکیداً ممنوع است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
فلاحنژاد در پایان بر ضرورت پایش و ایمنسازی سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها در برابر وزش باد شدید تأکید و تصریح کرد: دستگاههای راهداری نیز باید آمادگی کامل خود را برای برفروبی در مناطق سردسیر و پاکسازی دهانه پلها و کانالها در دستور کار قرار دهند.
