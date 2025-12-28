به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان پردیس با صدور اطلاعیه‌ای فوری اعلام کرد که منطقه از غروب روز یکشنبه ۷ دی‌ماه تا پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه تحت تأثیر وضعیت آب‌وهوایی ناپایدار قرار خواهد گرفت. در این مدت پیش‌بینی شده است که بارش برف، یخ‌بندان و وزش باد سرد، همراه با کاهش دما تا ۱۰ درجه، رخ دهد.

در اطلاعیه ستاد مدیریت بحران پردیس آمده است که این وضعیت جوی می‌تواند پیامدهایی مانند لغزندگی مسیرهای ارتباطی، انسداد احتمالی گردنه‌های برف‌گیر، اختلال موقت در حمل‌ونقل، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خطر صاعقه و تگرگ و یخ‌زدگی تأسیسات و لوله‌های آب‌رسانی به دنبال داشته باشد. همچنین احتمال آسیب به رادیاتور خودروها، گلخانه‌ها، سازه‌های موقت و داربست‌ها وجود دارد.

این ستاد با تاکید بر اهمیت آمادگی دستگاه‌های امدادی، اجرایی و خدماتی، خواستار آماده‌باش کامل تمامی نیروها شد تا در صورت بروز شرایط اضطراری، واکنش سریع صورت گیرد. هواشناسان نیز هشدار داده‌اند که مه‌آلودگی، به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، می‌تواند دید رانندگان را کاهش دهد و خطرات ترافیکی را افزایش دهد.