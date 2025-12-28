نوسان شدید دما و ورود سامانه بارشی؛ باد،گرد و غبار و برف در راه گلستان

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز با حاکمیت سامانه کم‌فشار، وزش باد نسبتاً شدید، بروز گرد و غبار و افزایش دما در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند به‌طور مقطعی موجب کاهش کیفیت هوا شود.

وی افزود: از امشب به‌تدریج با نفوذ جریانات شمالی، افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و پدیده مه در سطح استان رخ خواهد داد و این شرایط روز سه‌شنبه تقویت می‌شود.

جعفری ادامه داد: روز سه‌شنبه رگبار باران در اغلب مناطق و بارش برف در ارتفاعات و نواحی سردسیر استان دور از انتظار نیست و از روز چهارشنبه با خروج سامانه ناپایدار، جو استان به‌تدریج به سمت پایداری حرکت خواهد کرد.

کارشناس هواشناسی گلستان درباره وضعیت دما نیز گفت: سردترین نقطه استان گرگان با ثبت دمای یک درجه سانتی‌گراد بوده و آق‌قلا با ۱۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر استان در روز گذشته گزارش شده است. حداقل دمای گرگان صبح امروز یک درجه ثبت شد و حداکثر دمای امروز این شهر ۲۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر نوسانات محسوس جوی، نسبت به لزوم آمادگی شهروندان به‌ویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر استان هشدار داد.