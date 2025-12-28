  1. استانها
پیشرفت ۷۰ درصدی بهسازی ورزشگاه خلیج فارس برای میزبانی تیم‌های جام حذفی

بندرعباس-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان، از پیشرفت ۷۰ درصدی بهسازی ورزشگاه خلیج فارس برای میزبانی تیم‌های جام حذفی فوتبال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در حاشیه بازدید خود به همراه مدیرکل دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر (مدیر و ناظر ویژه آماده‌سازی ورزشگاه) و مدیران دستگاه‌ها و باشگاه‌های مرتبط افزود: پیرو جلسات برگزارشده با حضور استاندار، باشگاه فولاد هرمزگان، باشگاه پالایش نفت، شرکت نفت، اداره ورزش و جوانان و دیگر متولیان امر، تصمیم گرفته شد ورزشگاه خلیج فارس برای میزبانی مسابقات جام حذفی بین ۲ تیم فولاد هرمزگان و استقلال تهران بر اساس استانداردهای لیگ آماده شود.

وی اظهار کرد: ۳۶ پروژه بهسازی شامل بهسازی سکوها، زون بندی‌ها، راه‌اندازی گیت‌ها برای میهمان و میزبان و برای بانوان، نصب دوربین‌های حفاظتی، بهبود سرویس‌های بهداشتی و ارتقای نور ورزشگاه و آسفالت محوطه و پارکینگ جلو ورزشگاه تعریف و وظایف میان دستگاه‌ها و باشگاه‌ها با مدیریت و نظارت عالی دفتر هماهنگی توسعه جزایر تقسیم شد که از این تعداد، ۲۴ پروژه به باشگاه فولاد و یک پروژه مربوط به نور ورزشگاه به پالایش نفت و بقیه موارد به ورزش و جوانان و شهرداری بندرعباس محول شده است و همه دستگاه‌ها و باشگاه‌های مرتبط پروژه‌های محول شده را باید تا ۱۸ دی ماه امسال به پایان برسانند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان تاکید کرد: نور ورزشگاه باید به میزان یک هزار و ۲۰۰ لوکس برسد تا شرایط میزبانی بازی‌های جام حذفی فراهم شود و تمامی تلاش‌ها برای دریافت مجوز میزبانی مطابق استانداردها در حال انجام است.

صادقی‌پور همچنین به آماده‌سازی محوطه جلوی ورزشگاه اشاره کرد و گفت: محوطه هشت هزار و ۵۰۰ متری جلوی ورزشگاه که خاکی بود، زیر سازی و جدول گذاری شده و هفته جاری پس از پایان بارندگی آسفالت خواهد شد.

وی بیان کرد: با هدایت و حمایت استانداری هرمزگان و همکاری همه دستگاه‌ها و اهتمام باشگاه‌ها، بیش از ۷۰ درصد پروژه‌ها تاکنون به نتیجه رسیده و آماده‌سازی ورزشگاه مطابق با استانداردهای سازمان لیگ ادامه دارد تا تیم فولاد هرمزگان بتواند میزبان شایسته‌ای برای دیدارهای خود باشد.

