به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در حاشیه بازدید خود به همراه مدیرکل دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر (مدیر و ناظر ویژه آماده‌سازی ورزشگاه) و مدیران دستگاه‌ها و باشگاه‌های مرتبط افزود: پیرو جلسات برگزارشده با حضور استاندار، باشگاه فولاد هرمزگان، باشگاه پالایش نفت، شرکت نفت، اداره ورزش و جوانان و دیگر متولیان امر، تصمیم گرفته شد ورزشگاه خلیج فارس برای میزبانی مسابقات جام حذفی بین ۲ تیم فولاد هرمزگان و استقلال تهران بر اساس استانداردهای لیگ آماده شود.

وی اظهار کرد: ۳۶ پروژه بهسازی شامل بهسازی سکوها، زون بندی‌ها، راه‌اندازی گیت‌ها برای میهمان و میزبان و برای بانوان، نصب دوربین‌های حفاظتی، بهبود سرویس‌های بهداشتی و ارتقای نور ورزشگاه و آسفالت محوطه و پارکینگ جلو ورزشگاه تعریف و وظایف میان دستگاه‌ها و باشگاه‌ها با مدیریت و نظارت عالی دفتر هماهنگی توسعه جزایر تقسیم شد که از این تعداد، ۲۴ پروژه به باشگاه فولاد و یک پروژه مربوط به نور ورزشگاه به پالایش نفت و بقیه موارد به ورزش و جوانان و شهرداری بندرعباس محول شده است و همه دستگاه‌ها و باشگاه‌های مرتبط پروژه‌های محول شده را باید تا ۱۸ دی ماه امسال به پایان برسانند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان تاکید کرد: نور ورزشگاه باید به میزان یک هزار و ۲۰۰ لوکس برسد تا شرایط میزبانی بازی‌های جام حذفی فراهم شود و تمامی تلاش‌ها برای دریافت مجوز میزبانی مطابق استانداردها در حال انجام است.

صادقی‌پور همچنین به آماده‌سازی محوطه جلوی ورزشگاه اشاره کرد و گفت: محوطه هشت هزار و ۵۰۰ متری جلوی ورزشگاه که خاکی بود، زیر سازی و جدول گذاری شده و هفته جاری پس از پایان بارندگی آسفالت خواهد شد.

وی بیان کرد: با هدایت و حمایت استانداری هرمزگان و همکاری همه دستگاه‌ها و اهتمام باشگاه‌ها، بیش از ۷۰ درصد پروژه‌ها تاکنون به نتیجه رسیده و آماده‌سازی ورزشگاه مطابق با استانداردهای سازمان لیگ ادامه دارد تا تیم فولاد هرمزگان بتواند میزبان شایسته‌ای برای دیدارهای خود باشد.