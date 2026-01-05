عالمی: بندهای تغذیه مصنوعی سپر ایمنی یزد در برابر سیلاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عالمی با تأکید بر اینکه استان یزد بهدلیل قرارگیری در کمربند خشک کشور از رودخانههای فصلی محدودی برخوردار است، گفت: در چنین شرایطی، بندهای تأخیری و سازههای تغذیه مصنوعی میتوانند نقش مؤثری در مدیریت سیلابها و بهرهبرداری بهینه از منابع آب ایفا کنند.
عالمی با اشاره به بهرهبرداری از بند کنترل سیلاب رودخانه کوهکاسه افزود: این بند که خردادماه امسال به بهرهبرداری رسیده است، توانایی آرامسازی بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب سیلاب را دارد و نقش مهمی در ایمنسازی شهرها و روستاها و زیرساختهای حیاتی پایین دست رودخانه از جمله محورهای مواصلاتی و صنایع بزرگ ایفا میکند.
وی همچنین بند صادقآباد را نمونهای موفق از مدیریت علمی سیلاب در استان یزد دانست و اظهار داشت: این بند طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ توانسته است سیلابهای حوزه رودخانه نصرآباد را بهطور مؤثر مهار کرده و از شهر تفت در برابر سیلابها محافظت کند.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای یزد در پایان تأکید کرد: بندهای تأخیری علاوه بر کاهش سرعت و شدت جریان سیلاب، با ایجاد شرایط مناسب برای تهنشینی رسوبات و رهاسازی تدریجی آب با کیفیت بهتر، نقش مهمی در تغذیه سفرههای آب زیرزمینی دارند و میتوانند بهعنوان بخشی از راهبرد استانی و ملی سازگاری با تغییر اقلیم مورد توجه قرار گیرند.
