  1. جامعه
  2. شهری
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

تصویب طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران

تصویب طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران

همزمان با جلسه شورای شهر تهران، طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورا در جریان بررسی طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران گفت: در راستای اجرای قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و رویکرد شورای شهر تهران در سال پایانی برنامه مصوب چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری‌های سراسر کشور، شهرداری تهران موظف است با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، رعایت صرفه‌جویی های لازم و مدیریت بهینه منابع، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را مطابق با مفاد این سند بر اساس قانون حداکثر تا ۳۰ دی ماه جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال کند.

وی با اشاره به پیش بینی ۱۳ سیاست کلان برای تدوین بودجه، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و فرهنگ معنویت، توجه به تقویت بنیان خانواده، پایبندی و انطباق کامل با سیاست‌ها و تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه، عدالت محوری در توزیع امکانات و خدمات، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری و تقویت حمل و نقل عمومی، ارتقا شاخص‌های خدمات شهری، مدیریت پسماند، فضای سبز و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقا کیفی منابع انسانی در حوزه‌های تخصصی، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت منابع و مصارف شهرداری‌ها، برنامه‌ریزی تأمین سرانه‌های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری، افزایش خوداتکایی و ایجاد درآمدهای پایدار با استفاده از سرمایه گذاری عمومی و خصوصی، بازآفرینی شهری با توجه به اسناد بالادستی و ارتقا تاب‌آوری، کاهش آسیب پذیری و حفاظت از مراکز و زیرساخت‌های مهم شهری از جمله سیاست‌های کلان است که بودجه باید بر اساس این موارد تدوین شود.

آخوندی همچنین با اعلام راهبردها و الزامات و مستندات، تأکید کرد: شهرداری تهران باید بر مبنای بخشنامه وزارت کشور و سیاست‌های کلان، راهبردها و الزامات، بودجه سال ۱۴۰۵ را تا پایان دیماه به شورا ارائه دهد.

گفتنی است طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران با حداکثر آرا موافق به تصویب رسید.

کد خبر 6704397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها