به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورا در جریان بررسی طرح سند سیاستهای حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران گفت: در راستای اجرای قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و رویکرد شورای شهر تهران در سال پایانی برنامه مصوب چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداریهای سراسر کشور، شهرداری تهران موظف است با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، رعایت صرفهجویی های لازم و مدیریت بهینه منابع، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را مطابق با مفاد این سند بر اساس قانون حداکثر تا ۳۰ دی ماه جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال کند.
وی با اشاره به پیش بینی ۱۳ سیاست کلان برای تدوین بودجه، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و فرهنگ معنویت، توجه به تقویت بنیان خانواده، پایبندی و انطباق کامل با سیاستها و تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه، عدالت محوری در توزیع امکانات و خدمات، توسعه زیرساختهای حمل و نقل درون شهری و تقویت حمل و نقل عمومی، ارتقا شاخصهای خدمات شهری، مدیریت پسماند، فضای سبز و کاهش آلودگیهای زیست محیطی، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقا کیفی منابع انسانی در حوزههای تخصصی، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت منابع و مصارف شهرداریها، برنامهریزی تأمین سرانههای مورد نیاز خدمات عمومی و شهری، افزایش خوداتکایی و ایجاد درآمدهای پایدار با استفاده از سرمایه گذاری عمومی و خصوصی، بازآفرینی شهری با توجه به اسناد بالادستی و ارتقا تابآوری، کاهش آسیب پذیری و حفاظت از مراکز و زیرساختهای مهم شهری از جمله سیاستهای کلان است که بودجه باید بر اساس این موارد تدوین شود.
آخوندی همچنین با اعلام راهبردها و الزامات و مستندات، تأکید کرد: شهرداری تهران باید بر مبنای بخشنامه وزارت کشور و سیاستهای کلان، راهبردها و الزامات، بودجه سال ۱۴۰۵ را تا پایان دیماه به شورا ارائه دهد.
گفتنی است طرح سند سیاستهای حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران با حداکثر آرا موافق به تصویب رسید.
نظر شما