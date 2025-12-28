عباس سارانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بارشهای اخیر، روانابهای قابل توجهی وارد سدهای مخزنی استان شد که از این میزان، دو میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب مهار و ذخیرهسازی شده است.
وی افزود: سد مخزنی نهرین طبس با ۵۶۰ هزار مترمکعب و سدهای سیاهو سربیشه و درهبید طبس با مجموع ۵۵۰ هزار مترمکعب، بیشترین ورودی روانابها را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان هشت سد مخزنی با ظرفیت ۷۵ میلیون مترمکعب وجود دارد، ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مجموع ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب رواناب پشت سدهای استان ذخیره شده است.
سارانی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۶ درصد از حجم کل مخازن سدهای خراسان جنوبی، معادل ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب، آبگیری شده و از نظر ظرفیت ذخیرهسازی سیلاب و رواناب، مشکلی در سدهای استان وجود ندارد.
وی با اشاره به نقش سازههای تغذیه مصنوعی در مدیریت سیلاب گفت: طی فعالیت سامانه بارشی اخیر، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب رواناب در سازههای تغذیه مصنوعی مهار شد که این امر نقش مهمی در تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و کاهش اثرات خشکسالی دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی همچنین از آبگیری موفق سد تغذیه مصنوعی بندان در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: این پروژه با هدف کنترل سیلاب، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، جلوگیری از خسارات سیل و حفاظت خاک اجرا شده است.
وی با اشاره به توقف ۱۲ ساله این طرح به دلیل کمبود اعتبار افزود: با پیگیریهای انجامشده و حمایت استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی و شرکت مدیریت منابع آب ایران، در سال ۱۴۰۳ اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص یافت و عملیات اجرایی آن در ابتدای سال ۱۴۰۴ به پایان رسید.
سارانی با بیان اینکه سد خاکی بندان به طول حدود ۳.۵ کیلومتر احداث شده است، گفت: پیشبینی میشود این سد سالانه حدود یک میلیون مترمکعب به تغذیه سفرههای آب زیرزمینی منطقه کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای سند سازگاری با کمآبی اشاره کرد و افزود: از ابتدای اجرای این سند تا پایان شهریورماه سال جاری، ۳۴۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده و از برداشت غیرمجاز حدود ۸۰۰ هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی با هشدار نسبت به افت شدید منابع آب زیرزمینی استان اظهار کرد: برداشت بیرویه آب باعث فرونشست زمین، خالی شدن دشتها و کاهش سطح آب چاهها، قنوات و سدها شده است.
وی با اشاره به اینکه ۸۸ درصد مصرف آب استان مربوط به بخش کشاورزی است، تأکید کرد: تداوم فعالیت این بخش تنها با برداشت در حد مجاز و افزایش بهرهوری آب امکانپذیر است.
سارانی از پیشرفت ۶۸.۳۳ درصدی اجرای سند سازگاری با کمآبی در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: میزان تحقق این برنامه در بخش شرب ۷۷ درصد، صنعت ۲۷ درصد، کشاورزی ۵۲ درصد و فضای سبز ۶۸ درصد بوده است و تحقق کامل اهداف آن نیازمند همراهی همه دستگاهها و بهرهبرداران است.
