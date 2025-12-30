به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی صبح سه شنبه در ستاد مدیریت مصرف انرژی استان با اشاره به حواشی ایجادشده درباره افزایش قبوض گاز، اظهار کرد: گزارش‌های استخراج‌شده از سامانه مشترکان نشان می‌دهد در دو ماه آبان و آذر، بیش از ۹۳ درصد مشترکان گاز استان جزو کم‌مصرف‌ها بوده‌اند و در پلکان‌های یک و دو قرار دارند.

وی با تشریح مفهوم این آمار افزود: این گروه از مشترکان قبوضی با مبالغ پایین دارند و برخلاف برخی برداشت‌ها، اصلاح تعرفه‌ها به معنای افزایش گسترده قبوض نبوده است. حتی برای بخشی از همین قبوض نیز فرآیند تعدیل در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه تنها ۷ تا ۸ درصد مشترکان استان در پلکان‌های سوم و چهارم قرار دارند، گفت: این گروه به‌عنوان مشترکان پرمصرف شناخته می‌شوند که افزایش قبوض آن‌ها عمدتاً به دلایلی مانند مصرف غیرمتعارف، نقص سیستم‌های گرمایشی، مشکلات موتورخانه‌ها، نبود عایق‌بندی مناسب یا استفاده‌های غیرخانگی بازمی‌گردد.

محمودی تأکید کرد: قبوض این دسته از مشترکان نیز مشمول اصلاح و تعدیل می‌شود، اما طبیعی است که میزان تعدیل برای کسانی که مصرف بسیار بالایی دارند، کمتر باشد.

وی با اشاره به اجرای اصلاح تعرفه‌های گاز در سطح کشور اظهار کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت برای مدیریت مصرف و جبران ناترازی انرژی انجام شده و مختص استان خراسان جنوبی نیست. قبوض گاز در سراسر کشور بر اساس میزان مصرف دوماهه، مشمول ضریب تعدیل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اطمینان‌بخشی به مردم گفت: قبوض اصلاح‌شده ظرف سه تا چهار روز آینده صادر و برای مشترکان ارسال می‌شود و نیازی به اقدام خاصی از سوی مردم نیست. این اصلاحات به‌صورت سیستمی اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه حدود ۹۳ درصد مشترکان استان زیر ۵۰۰ هزار تومان قبض گاز داشته‌اند، افزود: هدف ما کاهش هزینه پرداختی مردم در کنار اصلاح الگوی مصرف است و شرکت گاز خود را در کنار مردم می‌داند، نه در مقابل آن‌ها.

محمودی ادامه داد: در صورتی که پس از اعمال تعدیل، همچنان قبوض برخی مشترکان بالا باشد، همکاران ما آمادگی دارند با مراجعه حضوری، دلایل مصرف بالا را بررسی کنند و راهکارهای اصلاحی ارائه دهند.

وی به نقش شرکت‌های «کاربر انرژی» اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۵ شرکت کاربر مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران هستند که به‌عنوان واسط میان شرکت گاز و مشترکان فعالیت می‌کنند.

محمودی ادامه داد: این شرکت‌ها به منازل مشترکان پرمصرف مراجعه کرده و به‌صورت رایگان وضعیت سیستم‌های گرمایشی، موتورخانه‌ها، پکیج‌ها، عایق‌بندی و پنجره‌ها را بررسی و اصلاح می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی توضیح داد: تمامی این اقدامات بدون دریافت هزینه از مردم انجام می‌شود و پس از کاهش مصرف، گواهی صرفه‌جویی انرژی برای شرکت‌های کاربر صادر خواهد شد که از طریق بورس انرژی یا صنایع به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر گفت: خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در اولویت اجرای این طرح قرار دارند و در مراحل بعدی، خدمات به عموم مشترکان ارائه خواهد شد.

محمودی همچنین از توزیع گسترده تجهیزات کم‌مصرف در استان خبر داد و افزود: با همکاری صنایع فولادی و شرکت بازرگانی ایران، تاکنون بیش از ۱۹ هزار بخاری کم‌مصرف با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان به‌صورت رایگان در سطح استان توزیع شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مصرف بهینه انرژی تصریح کرد: اصلاح تعرفه‌ها با هدف کاهش مصرف انجام شده و شرکت گاز استان با تمام ظرفیت در کنار مردم خواهد بود تا ضمن کاهش مصرف، هزینه قبوض خانوارها نیز به حداقل برسد.