به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد ظهر یکشنبه در مجمع اتحادیه دامداران و متحرک استان که همزمان با انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل و با حضور مدیران عامل شرکتهای تعاونی عشایری برگزار شد، بر ضرورت اعتمادسازی و شفافیت مالی و اخلاقی در عملکرد اتحادیه‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برخی ضعف‌ها می‌توانند به فرصت تبدیل شوند، افزود: برندسازی در اصل اعتمادسازی است؛ اعتمادسازی دشوار و اعتمادسوزی بسیار آسان است و یک غفلت یا کوتاهی می‌تواند اعتماد جامعه را از بین ببرد.

مدیرکل امور عشایر اردبیل با تأکید بر اهمیت پاسخگویی صحیح به مردم، افزود: وقتی پاسخ درست به ارباب‌رجوع داده نمی‌شود، او به راوی نادرست تبدیل می‌شود؛ بنابراین صداقت و شفافیت باید در اولویت باشد.

پیرجاهد، به‌روز بودن ترازهای مالی و برگزاری به‌موقع مجامع را ضروری دانست و تصریح کرد: نبود شفافیت و تأخیر در تراز مالی نیز مصداق خیانت است و نباید بی‌عدالتی بدون پاسخگویی باقی بماند.

وی با تأکید بر رقابت سالم، رعایت خطوط قرمز مالی و اخلاقی و استفاده از نظر متخصصان، خاطرنشان کرد: شفافیت نشانه سلامت یک مجموعه است.

پیرجاهد در پایان بر اهمیت تأمین آب شرب پایدار قشلاقات و انتخاب بازرسان توانمند و پاسخگو برای دفاع از حقوق جامعه عشایری تأکید کرد.

