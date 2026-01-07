علی پیرجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیامدهای ناشی از جراحی اقتصادی و افزایش قیمت نهاده‌های دامی، اظهار کرد: دامداران باید هوشیار باشند و دام خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند تا گرفتار دلالان و مافیای دام نشوند.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه نهاده‌های دامی بر قیمت دام زنده و گوشت اثرگذار است، افزود: دلالان با خرید ارزان دام از تولیدکننده و عرضه آن با قیمت‌های گزاف، بیشترین آسیب را هم به دامداران و هم به مصرف‌کنندگان وارد می‌کنند.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل همچنین از انعقاد قرارداد با کارخانه سپیددانه برای تأمین کنسانتره مورد نیاز خبر داد و تصریح کرد: برای عبور از شرایط بحرانی و دستیابی به وضعیت پایدار، استفاده از نهاده‌های جایگزین نظیر کنسانتره، تفاله چغندر و خوراک دام تخمیری ضروری است.

پیرجاهد با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از جامعه عشایری خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح نهاده‌ها، حذف واسطه‌ها و ساماندهی بازار دام، نقش مهمی در حفظ تولید، جلوگیری از زیان دامداران و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.