به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران‌کل دفاتر سیاسی و اجتماعی استانداری اردبیل اظهار کرد: نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی کارایی ندارد و حل آن‌ها نیازمند رویکردی فرهنگی و اجتماعی است.

وی با اشاره به فضای پس از جنگ ۱۲ روزه، افزود: پس از این رویداد، اتحاد و همبستگی حول محورهای اساسی شکل گرفته و بستر مناسبی برای همکاری دولت و مردم فراهم شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بیان کرد: در کنار این همبستگی، حفظ فضای نقد سازنده نیز برای توسعه ضروری است.

امامی تشکل‌ها و احزاب را از ابزارهای مهم توسعه سیاسی خواند و گفت: ایجاد خانه احزاب استان با هدایت دولت و برای خودمدیریتی احزاب در دست اقدام است.

وی نقش احزاب در انتخابات را راهبردی دانست و ادامه داد: ایجاد نشاط سیاسی در آستانه انتخابات با همراهی احزاب امکان‌پذیر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همراهی مردم در فرآیندهای اجتماعی را مثبت ارزیابی کرد و تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی باید اولویت‌بندی و با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و دینی برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین تأکید کرد: مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی، روحیه مشارکت و اجتماعی‌شدن فرآیندهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی را تقویت می‌کند.