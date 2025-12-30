به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم امامی عصر سه‌شنبه در نشست قرارگاه جهاد تبیین که با حضور معاون سیاسی سپاه، برگزار شد؛ اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، دشمنان با هدف تضعیف اقتدار نظام و ایجاد نگرانی در جامعه، جنگ ترکیبی گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای جدید می‌کوشد باورهای مردم را متزلزل کند و با ایجاد ترس، امنیت روانی جامعه را برهم زند؛ اما مردم ایران با آگاهی بر این توطئه‌ها غلبه کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل بر ضرورت امیدبخشی در جامعه تأکید و خاطرنشان کرد: روایت‌گری درست، ایجاد شادابی سیاسی و فرهنگی، رصد تحرکات پنهان دشمن و پرورش نیروهای توانمند با سواد رسانه‌ای، از نیازهای اصلی مقابله با این جنگ است.

امامی روایت‌گری را راهبردی کلیدی برای معرفی دستاوردهای نظام دانست و گفت: همه نهادها باید در این زمینه نقش فعالی ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات پیش‌رو، مشارکت مردم را عاملی مهم برای امنیت کشور خواند و تأکید کرد: حضور گسترده در انتخابات نیازمند تلاش و همکاری بیشتر نهادها است و باید بستری برای حضور نخبگان در عرصه مدیریت فراهم شود.

گفتنی است وی در پایان فعالیت احزاب و گروه‌های مردمی را در جلب مشارکت و افزایش شادابی سیاسی جامعه ضروری دانست.