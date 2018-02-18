به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل اکبر بهنام جو بعدازظهر یکشنبه تصریح کرد: در کل دنیا جریانهای سیاسی برای توسعه و تقویت کشور همچنین برای به قدرت رسیدن با همدیگر رقابت میکنند تا بتوانند برنامههای خود را اجرایی کنند.
وی با اذعان به اینکه در ایران نیز این رقابتها معنی پیدا کرده، افزود: قطعاً جریان اصلاحطلب و اعتدال با قبول برنامههای آقای رئیسجمهور در انتخابات باعث موفقیت دولت تدبیر و امید شدند و تا آخر نیز باید حمایت کنند.
استاندار اردبیل معتقد است احزاب باید صدای ملت و رابط انتقال مشکلات مردم و پیشنهاد دهنده راهکارهای حل معضلات جامعه باشند.
بهنام جو تشکیل کارگروههای تخصصی احزاب در حوزههای مختلف را ضروری برشمرد و افزود: احزاب میتوانند با بررسی و چکشکاری طرحهای مختلف کمککار و مددرسان دولت باشد.
وی با اشاره به اینکه نقد سازنده را با جان و دل قبول میکنیم افزود: سیستمی که در آن نقد نباشد بخصوص نقد افراد دلسوز، آن سیستم قطعاً وظایف خود را بخوبی انجام نمیدهد و سیستم تکقطبی خواهد بود.
استاندار اردبیل تأکید کرد: احزاب باید شاخصهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در اختیار داشته باشند تا در مواقع ضروری بتوانند خوب دفاع کنند و دفاع خوب نوعی سیاست است.
بهنام جو همچنین در خصوص برخی اظهارات مبنی بر حذف اردبیل از کریدور تبریز - باکو ادامه داد: این اظهارات بیاساس و شایعه بوده و دامن زدن و تأثیرپذیری از شایعات نهتنها مانع توسعه است بلکه انگیزه را از افراد ساعی در جهت نیل به اهداف میگیرد.
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