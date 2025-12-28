حداقل ۱۵ کشته و ۱۹ زخمی در گواتمالا بر اثر سقوط اتوبوس به دره

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مقامات می‌گویند این اتوبوس که بین گواتمالا سیتی و سن مارکوس در حال حرکت بود، به دلایل نامعلومی سقوط کرد.

به گفته لئاندرو آمادو، سخنگوی آتش‌نشانان محلی، کشته‌شدگان شامل ۱۱ مرد، سه زن و یک خردسال بودند.

آمادو به خبرنگاران گفت که حدود ۱۹ مجروح به بیمارستان‌های نزدیک محل حادثه منتقل شده‌اند.

این تصادف در بخش سولولا بین کیلومترهای ۱۷۲ و ۱۷۴، در منطقه‌ای که به دلیل ناهمواری‌هایش به «قله آلاسکا» معروف است، در بخش توتونیکاپان (غرب گواتمالا) رخ داده است.

مه غلیظ در آن منطقه اغلب باعث کاهش دید رانندگانی می‌شود که از مسیر مورد نظر استفاده می‌کنند.

آمادو افزود، این اتوبوس که بین گواتمالا سیتی و شهرستان سن مارکوس، در مرز مکزیک، در حال حرکت بود، به دلایل نامعلومی به دره‌ای به عمق تقریباً ۷۵ متر سقوط کرد.