به گزارش خبرنگار مهر، سعید جریده اصل شامگاه سه شنبه در جلسه پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان از اجرای برنامههای پیشگیرانه برای شناسایی، کنترل و ساماندهی خودروهایی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی میشوند، خبر داد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت شهروندان اظهار کرد: استفاده نادرست از وسایل نقلیه، ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مخاطرهآمیز، دوردورهای غیرضروری و رفتارهای هنجارشکنانه با خودروها میتواند موجب نارضایتی عمومی و زمینهساز بروز برخی آسیبهای اجتماعی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه و سیاستهای پیشگیرانه دستگاه قضایی، ساماندهی خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی با همکاری دستگاههای متولی از جمله پلیس راهور، فرمانداریها، شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
جریده اصل با بیان اینکه رویکرد این برنامه صرفاً برخورد با تخلفات نیست، تصریح کرد: آگاهسازی، فرهنگسازی، ارتقای فرهنگ رانندگی و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی از محورهای اصلی این برنامه است و تلاش میشود با اطلاعرسانی مناسب از بروز رفتارهای پرخطر و آسیبزا پیشگیری شود.
وی بیان کرد: امنیت و آرامش جامعه یک مسئولیت جمعی است و مالکان خودروها باید با رعایت قوانین و حقوق شهروندی در ایجاد محیطی امن و آرام برای همه شهروندان مشارکت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر دستگاههای مسئول، موضوع خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی را با رویکردی پیشگیرانه و در چارچوب قانون پیگیری میکند تا ناهنجاریهای مرتبط با وسایل نقلیه کاهش یافته و رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
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