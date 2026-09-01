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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی در کهگیلویه و بویراحمد ساماندهی می‌شوند

خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی در کهگیلویه و بویراحمد ساماندهی می‌شوند

یاسوج-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای شناسایی و ساماندهی خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جریده اصل شامگاه سه شنبه در جلسه پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای شناسایی، کنترل و ساماندهی خودروهایی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شوند، خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و امنیت شهروندان اظهار کرد: استفاده نادرست از وسایل نقلیه، ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مخاطره‌آمیز، دوردورهای غیرضروری و رفتارهای هنجارشکنانه با خودروها می‌تواند موجب نارضایتی عمومی و زمینه‌ساز بروز برخی آسیب‌های اجتماعی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه و سیاست‌های پیشگیرانه دستگاه قضایی، ساماندهی خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله پلیس راهور، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

جریده اصل با بیان اینکه رویکرد این برنامه صرفاً برخورد با تخلفات نیست، تصریح کرد: آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی، ارتقای فرهنگ رانندگی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی از محورهای اصلی این برنامه است و تلاش می‌شود با اطلاع‌رسانی مناسب از بروز رفتارهای پرخطر و آسیب‌زا پیشگیری شود.

وی بیان کرد: امنیت و آرامش جامعه یک مسئولیت جمعی است و مالکان خودروها باید با رعایت قوانین و حقوق شهروندی در ایجاد محیطی امن و آرام برای همه شهروندان مشارکت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، موضوع خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی را با رویکردی پیشگیرانه و در چارچوب قانون پیگیری می‌کند تا ناهنجاری‌های مرتبط با وسایل نقلیه کاهش یافته و رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

کد مطلب 6934758

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
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      سلام اقای رییس موتور سیکلتهای بدون شماره شبها ارامش مردم سلب کردن ماشینهای هنجار شکن در خیا بان بدون شماره خصوصا در جاده ابشار واقعا مردم چکار کنند برویم داخل بیا بان تمام مریض شده ایم خدایی جلوی اون اوباش ها را بگیرین

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