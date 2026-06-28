حمایت دستگاه قضایی از ساماندهی دو پرونده مهم در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جریده ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای ساماندهی جمعه‌بازار یاسوج، اظهار کرد: متولی اصلی این موضوع دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند و بر همین اساس، در آخرین جلسه استانداری، به دستور استاندار مقرر شد کارگروهی با محوریت معاون عمرانی استانداری و با حضور دستگاه‌های مرتبط، از جمله نمایندگان دستگاه قضایی، تشکیل شود.

وی افزود: این کارگروه با در نظر گرفتن حقوق تمامی ذی‌نفعان، موضوع ساماندهی جمعه‌بازار را دنبال خواهد کرد و دستگاه قضایی نیز آمادگی دارد در هر بخشی که نیاز به ورود و حمایت قضایی باشد، از تصمیمات این کارگروه پشتیبانی کند تا روند ساماندهی با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به موضوع خودروهای دپو شده در استان اشاره کرد و گفت: امروز نیز با پیگیری‌های انجام شده از سوی دستگاه قضایی، جلسه ساماندهی این خودروها در معاونت عمرانی استانداری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دادستانی برگزار شد.

وی تصریح کرد: پس از نهایی شدن تصمیمات این کارگروه و با در نظر گرفتن شرایط موجود، مصوبات وارد مرحله اجرا خواهد شد.

جریده در بخش دیگری از سخنان خود درباره اظهارات مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس خطاب به مدیرکل اوقاف استان، گفت: واژه «خیانت» که در آن جلسه به کار برده شد، بار کیفری و حقوقی نداشته و به معنای ارتکاب جرم یا تضییع اموال عمومی نیست.

وی ادامه داد: موضوع مطرح شده صرفاً به عدم جذب یک اعتبار دولتی مربوط بود و انتقاد نماینده مجلس نیز از همین منظر بیان شد؛ در حالی که عدم جذب اعتبارات، به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، تأکید کرد: از آنجا که در این موضوع فعل مجرمانه‌ای محرز نیست، دلیلی برای ورود مدعی‌العموم یا دستگاه قضایی از جنبه کیفری وجود ندارد.