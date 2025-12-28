به گزارش خبرگزاری مهر، امجد باقری در پایش میدانی حیات‌وحش منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم، افزود: منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم از جمله غنی‌ترین زیستگاه‌های طبیعی کشور و مأمن گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی و کل و بز است.

باقری گفت: بر اساس سرشماری‌های انجام شده، حدود یک‌هزار رأس کل و بز در این منطقه زیست می‌کنند که نشان از پایداری اکولوژیکی و شرایط مطلوب زیستی آن دارد.

وی با بیان اینکه این منطقه از تنوع زیستی کم‌نظیری برخوردار است، اظهار داشت: گونه‌هایی نظیر پلنگ ایرانی، کل و بز، گربه‌وحشی، خرس‌قهوه‌ای، گرگ، گراز، روباه، انواع پرندگان شکاری و خزندگان در آن زیست می‌کنند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش محیطبانان منطقه بر لزوم تقویت حفاظت، استمرار پایش‌های علمی و مشارکت جوامع محلی برای حفظ این زیستگاه ارزشمند تأکید کرد.

اداره کل محیط استان زنجان دارای هفت منطقه حفاظت شده سرخ آباد، انگوران، فیله خاصه، پناهگاه حیات وحش انگوران، منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، شکار ممنوع فیله خاصه، شکارممنوع خراسانلو بوده و گونه ها و جانواران کم نظیری را در خود جای داده است.