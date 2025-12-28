به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین لرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۹.۷۵ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۲.۳۰ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۱ ریشتر، جنوب شرقی هونشو در ژاپن را لرزاند.
