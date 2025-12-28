بیمه سلامت خراسان رضوی با کسری جدی منابع مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وجدانی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: حدود چهار میلیون نفر در خراسان رضوی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که این استان را از نظر جمعیت بیمهشده در رتبه نخست کلانشهرهای کشور قرار داده است. به گفته وی، بیمه سلامت با بیش از ۶ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد، بخش قابل توجهی از خدمات درمانی استان را پوشش میدهد.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی با اشاره به تغییر سیاستهای کلان بیمهای کشور افزود: تا دو سال گذشته، پرداخت مطالبات مراکز درمانی با تأخیر کوتاهمدت انجام میشد، اما افزایش پوششهای رایگان بیمهای، بهویژه برای پنج دهک نخست درآمدی و جمعیت روستایی، فشار سنگینی بر منابع مالی بیمه سلامت وارد کرده است؛ بهگونهای که حدود ۷۵ درصد بیمهشدگان استان هیچ سهمی در پرداخت حق بیمه ندارند.
وی ادامه داد: هزینههای درمانی استان بهطور متوسط ماهانه حدود هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که تأمین منابع بیمه سلامت کاملاً وابسته به تخصیصهای ملی است و استان نقشی در میزان و زمان پرداخت این اعتبارات ندارد.
وجدانی با بیان اینکه برای عبور از سال مالی جاری، استان به حدود ۱۲ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: تاکنون حدود ۸ همت تخصیص داده شده، اما از این میزان تنها ۲ همت پرداخت شده و در نتیجه، خراسان رضوی تا پایان سال با کسری حدود ۱۰ همت مواجه است؛ موضوعی که تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی دولتی و خصوصی را به دنبال داشته است.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را کمتر از استانداردهای تعیینشده عنوان کرد و افزود: بر اساس اسناد بالادستی، این سهم باید به حدود ۷ درصد برسد، اما در حال حاضر کمتر از ۴ درصد است که یکی از دلایل اصلی ناترازی منابع در نظام سلامت به شمار میرود.
وی همچنین با اشاره به هزینههای القایی در بخش درمان تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینههای درمانی غیرضروری است و تمرکز بر پیشگیری سطح چهار، بهویژه در بیماریهای مزمن مانند دیابت و نارسایی کلیه، میتواند نقش مهمی در کاهش هزینهها داشته باشد.
وجدانی تأکید کرد: عبور از وضعیت فعلی نیازمند افزایش سهم سلامت در بودجههای کلان و همزمان، مدیریت هزینهها و جلوگیری از خدمات غیرضروری است؛ مسیری که بدون همراهی دولت، مجلس و سایر دستگاهها امکان تحقق نخواهد داشت.
