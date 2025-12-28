۵۰۰ میلیارد تومان اموال یک باند قاچاق مواد مخدر در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران فرماندهی مرزبانی استان در سال ۱۴۰۲، در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ که منجر به شهادت مظلومانه سرهنگ مسعود پرکاس شد، موفق به کشف محموله ۶۲۰ کیلوگرمی موادمخدر شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از این عملیات ضربتی، شناسایی و دستگیری هشت نفر از اعضای اصلی و سرشبکه باند توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر با موفقیت انجام و طرح جامع مبارزه با بنیان‌های مالی این باند قاچاق مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت که با هماهنگی با مقام قضائی، عملیات وسیع شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های نامشروع اعضای این باند و وابستگان آنان آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به گستردگی فعالیت‌های این شبکه، تصریح کرد: تا این مرحله از عملیات، ۶۸۳ حساب بانکی متعلق به اعضای باند و افراد مرتبط با آن‌ها مسدود شد و پس از بررسی کارشناسی و استعلامات لازم، ۳۷ باب املاک و مستغلات شامل منزل ویلایی و آپارتمان، مغازه و باغ در بندر عباس، بندر لنگه، میناب، آبادان و ماهشهر، ۲۷ دستگاه خودرو سواری و ۹ دستگاه کامیون و تریلی، پنج شرکت ثبتی در بندر عباس و میناب، سه فروند لنج باربری و یک فروند قایق تفریحی شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی توقیف شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی مجموع اموال شناسایی، توقیف و ضبط شده مرتبط با این پرونده را بیش از پنج هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد.