۵۱۰ میلیارد در حساب کلاهبرداران مجازی مسدود شد

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آذرماه امسال بیش از ۱۰ هزار تماس با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا استان برقرار شده است که اغلب این تماسها مربوط به کلاهبرداری و برداشتهای اینترننتی غیرمجاز با روش ارسال لینکهای جعلی و پرداخت بیعانه، فروش امتیاز وامهای قرض الحسنه و کاریابی بوده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در این راستا کارآگاهان مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا استان با اقدامات تخصصی ضمن شناسایی و مسدود سازی ۶۶۵ لینک جعلی و بیش از هزار حساب بانکی موفق شدند درهمان ساعات اولیه ارتکاب جرم، ۵۱۰ میلیارد ریال وجوه برداشت شده غیرمجاز را در حساب کلاهبرداران مسدود کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز مشکل در فضای مجازی و افتادن در دام کلاهبرداران سایبری بلافاصله و در هر ساعت از شبانه روز مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی www.Fata.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.
