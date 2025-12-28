  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

۵۱۰ میلیارد در حساب کلاهبرداران مجازی مسدود شد

اصفهان_فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: طی آذر ماه امسال مبلغ ۵۱۰ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده در فضای مجازی در حساب کلاهبرداران مسدود شد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آذرماه امسال بیش از ۱۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا استان برقرار شده است که اغلب این تماس‌ها مربوط به کلاهبرداری و برداشت‌های اینترننتی غیرمجاز با روش ارسال لینک‌های جعلی و پرداخت بیعانه، فروش امتیاز وام‌های قرض الحسنه و کاریابی بوده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در این راستا کارآگاهان مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا استان با اقدامات تخصصی ضمن شناسایی و مسدود سازی ۶۶۵ لینک جعلی و بیش از هزار حساب بانکی موفق شدند درهمان ساعات اولیه ارتکاب جرم، ۵۱۰ میلیارد ریال وجوه برداشت شده غیرمجاز را در حساب کلاهبرداران مسدود کنند.

وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز مشکل در فضای مجازی و افتادن در دام کلاهبرداران سایبری بلافاصله و در هر ساعت از شبانه روز مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی www.Fata.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

