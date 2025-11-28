استاندار خوزستان: تئاتر آیینه صلابت و همبستگی اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه جمعه هفتم آذر در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر خوزستان در اهواز با تأکید بر حمایت همهجانبه از فعالیتهای فرهنگی و هنری، تئاتر را آیینهای برای نمایش صلابت و همبستگی اجتماعی دانست.
وی اظهار کرد: توسعه متوازن و پایدار نیازمند توجه همزمان به ابعاد سختافزاری و نرمافزاری است. ساختوساز، جاده، پل و بیمارستان حیاتیاند، اما کافی نیستند. وجوه نرمافزاری توسعه میتواند به ایجاد همبستگی بیشتر، وطندوستی، وظیفهشناسی و پاکدستی کمک کند و نقش فرهنگ و هنر در این زمینه بیبدیل است.
استاندار خوزستان با اشاره به پیشینه درخشان استان در عرصههای سینما، تئاتر و موسیقی افزود: بزرگترین هنر مردم خوزستان نمایش غیرت ملی و ایمانشان در دوران دفاع مقدس بود؛ هنری که با تقدیم بیش از ۲۴ هزار شهید، گذشت از من فردی و پیوستن به من اجتماعی را به تصویر کشید.
وی خوزستان را استانی اجتماعی با فرصتهای فرهنگی بینظیر دانست و گفت: اقوام مختلف این دیار با پیوندهای عاطفی و خانوادگی در کنار هم زندگی میکنند. نمایش این روحیه جمعگرایانه رسالت بزرگ هنرمندان خوزستانی است تا تصویری روشن از خوزستان واقعی به جامعه ایران ارائه دهند.
موالیزاده خطاب به هنرمندان تئاتر تأکید کرد: من حمایت از همه فعالیتهای فرهنگی و هنری را وظیفه خود میدانم. موسیقی سنتی، لباسهای محلی و آداب و رسوم اقوام مختلف خوزستان رنگینکمانی از زیباییهاست که باید معرفی شود.
وی در پایان با استقبال از پیشنهاد توسعه همکاریهای تئاتری با کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق و توجه به تئاتر دفاع مقدس گفت: آموزههای دفاع مقدس سراسر عشق، ایمان و دیگرخواهی بود و باید با زبان هنر به نسل آینده منتقل شود. هر حقیقتی اگر بر بال هنر بنشیند، به مقصد خواهد رسید.
استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که با گامبهگام پیشبرد فعالیتهای فرهنگی و هنری، شاهد افزایش روزافزون رویدادهای فرهنگی در استان باشیم.
