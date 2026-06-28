سردار کوثری: آمریکا امروز دچار استیصال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه فومن، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) و تبریک روز قوه قضائیه، اظهار کرد: دشمنی ما با آمریکا، دشمنی دو کشور نیست؛ این دشمنی، تقابل جهان اسلام با جهان کفر است و هرگز سازش با کفر، در دستور کار انقلاب اسلامی قرار نداشته و نخواهد داشت.
وی با اشاره به تاریخچه دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی، افزود: از تسخیر لانه جاسوسی در ابتدای انقلاب تا عملیات شکست خورده طبس، تا حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و سپس ترور دانشمندان هستهای و شهادت سرداران مقاومت، همگی نشان از عهدشکنی و دشمنی دیرینه این رژیم با نظام اسلامی دارد.
سردار کوثری با بیان اینکه دست پنهان خدا را در تمامی این برههها شاهد بودیم، تصریح کرد: امام راحل در عملیات طبس فرمودند که دانههای شن، مأمور الهی برای شکست آمریکا شدند و این نشان از تأیید الهی بر مسیر انقلاب دارد.
جانشین سپاه قدس گیلان، با اشاره به تحلیل اندیشمندان غربی از قدرت ایران، گفت: یک اندیشمند ژاپنی مقیم آمریکا پس از تحقیق درباره جنگ ۸ ساله ایران و عراق، به این نتیجه رسید که ایران پرندهای است با دو بال؛ بال معنویت و مهدویّت که امید به آینده را زنده نگه میدارد و بال سرخ شهادت که از جاننثاری هراسی ندارد و این دو بال در سایه ولایت، این پرنده را شکستناپذیر کرده است.
وی با تأکید بر نقش مردم در پیروزیهای نظام، خاطرنشان کرد: دشمنان در فتنه ۸۸، اغتشاشات ۱۴۰۱ و جنگ ترکیبی اخیر، تصور کردند که مردم از نظام فاصله گرفتهاند، اما حضور حماسی مردم در میدانهای مختلف، نشان داد که اراده ملت ایران، پشتوانه محکمی برای نظام است.
سردار کوثری در ادامه به موضوع مذاکره با آمریکا اشاره کرد و گفت: ما مخالف مذاکره نیستیم، چراکه پیامبر اسلام(ص) نیز با قریش پیمان صلح بستند؛ اما مذاکره با دشمن عهدشکن و خونی که امام امت را به شهادت رسانده، باید از موضع قوت و با دستان بسته و دندانهای فشرده باشد، نه با لبخند و دست دادن.
وی با بیان اینکه سایه جنگ با مذاکره برداشته نمیشود، تأکید کرد: تیم مذاکرهکننده باید بداند که مردم و نیروهای مسلح پشت سر آنها هستند و از موضع ضعف وارد نشوند، چراکه این دشمن، هرگز به تعهدات خود وفا نکرده است.
جانشین سپاه قدس گیلان به تکریم فرمانده سابق سپاه ناحیه فومن پرداخت و گفت: سرهنگ جعفری، ۵ سال و ۲ ماه با تمام توان در کنار مردم و مسئولان خدمت کرد و حضور ایشان در بحرانها، محرومیت زدایی و میزهای خدمت، ماندگار شد.
سردار کوثری با خوش امدگویی به فرمانده جدید سپاه ناحیه فومن، سرهنگ شکاری، اظهار امیدواری کرد: سرهنگ شکاری که از نیروهای فرهنگی و باتجربه لشکر عملیاتی هستند، بتوانند در ادامه مسیر خدمترسانی و تأمین امنیت پایدار، موفق و مایه برکت برای مردم شهرستان باشند.
وی در پایان با قدردانی از صبوری مردم، خانواده شهدا، روحانیون، مسئولان و همه حاضران در مراسم، خاطرنشان کرد: نیروی سپاه، نیرویی مردمی است و در کنار مردم جان میگیرد و مشکلات مردم، مشکلات ماست و خوشی آنان، خوشی ماست.
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