به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قطبالدینی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت حماسه نهم دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، بر پیوند عمیق این دو رویداد در تقویت بنیانهای فکری و عملی انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه نهم دی در تاریخ انقلاب، بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف بصیرت و مقاومت برای نسل جوان تأکید نمود و گفت: برگزاری منسجم و هدفمند مراسمهای دهه بصیرت و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، نقش مؤثری در تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و انتقال مفاهیم ارزشی به جامعه خواهد داشت.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد با بیان اینکه برای تکمیل گفتمان بصیرت، به جایگاه مرجعیت علمی و فکری نیاز است افزود: همانگونه که نقش محوری عالم فرزانه و مجاهد نستوه، آیتالله مصباح یزدی (ره) در تئوریپردازی و دفاع از مبانی نظام اسلامی انکارناپذیر است، نقش بیبدیل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در عمل و شکلگیری محور مقاومت و ایجاد امنیت پایدار در منطقه نیز برگ زرینی در تاریخ معاصر ما محسوب میشود. این دو شخصیت، هر کدام در عرصه خود، نماد بصیرت و مقاومت بودند.
وی در پایان، با تأکید مجدد بر اهمیت این مناسبتها، خواستار همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی شهرستان شد تا مراسمی در شأن شهید سلیمانی، شهید قربانی و تمامی شهدای انقلاب، بهصورت باشکوه و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.
مراسم گرامیداشت ۹ دی و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شامگاه سهشنبه ۹ دیماه در حسینیه صاحبالزمان شهرستان بهاباد برگزار شود.
