سردار کوثری: گیلان با ظرفیت بومی کنگره شهدا را به صحنه حماسه بدل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از خادمان و نقشآفرینان دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان که در رشت برگزار شد، با اشاره به با یادآوری فضای دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان با هنرنمایی نقش آفرینان زمان جنگ، آن روزها که رزمندگان با اراده و معنویت کار میکردند، تداعی شد.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با قدردانی از فرماندهان، پیشکسوتان و خادمان شهدا افزود: انتقال تجربه از سوی پیشکسوتان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت این رویداد داشت.
وی از نقش آفرینی خادمان شهدا، هنرمندان، نیروهای امنیتی و ارتش گفت و ادامه داد: حضور در صحنهها با نقش آفرینیها به منظور خدمت خالصانه خادمان شهدا چشمگیر بود.
سردار کوثری گفت: هنرمندان با ایفای نقشهای تأثیرگذار، فضای کنگره را زنده کردند.
وی با اشاره به فعالیت ارزنده ارتش قهرمان در طول ۷ روز با اجرای نمایش میدانی و اجلاسیههای متعدد، از ارتقای سطح کیفی کنگره گفت و اظهار کرد: نیروهای امنیتی و فراجا تلاش گستردهای داشتند وهر شب ۲ تا ۳ هزار خودرو ساماندهی میشد.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان برنامهریزی از جز به کل را از ویژگی برجسته این کنگره بیان کردو افزود: گیلان در یادوارههای شهدا با مشارکت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که نشاندهنده عظمت حرکت مردمی با کسب رتبه اول کشوری در گذشته توانسته در سال ۱۴۰۳ نیز این رتبه را حفظ کند.
وی از برنامهها اجراشده در راستای این کنگره گفت و تصریح کرد: تهیه توزیع بستههای معیشتی با کمک خیرین محلی و پایگاههای مردمی، ساخت و افتتاح مسکن برای محرومان از جمله اقدامات دراین راستا بود.
سردار کوثری با بیان اینکه گیلان برای نخستینبار اجلاسیه ها را از سطح شهرستانها آغاز کرد، گفت: از ۱۷ شهرستان، ۹ شهرستان برنامههای کامل اجرا کردند و ۸ شهرستان نیز پردهخوانی برگزار نمودند.
وی استفاده از ظرفیتهای بومی استان را ویژگی دوم این کنگره بیان کردو گفت: گیلان تنها استانی است که هم آموزش و هم اجرای زنده در فضای بومی را انجام داد و در بخش نمایش، از هنرمندان همان شهرستانها استفاده شد.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به شعار کنگره؛ گیلان، پرچمدار توحید، حماسه، مقاومت» گفت: این شهر بر اساس بنیانهای مذهبی و تاریخی استان انتخاب شد.
وی افزود: گیلان از پیشروترین استانها در حوزه پرچمداری است و سابقه مذهبی آن با مبارزات میرزا کوچکخان جنگلی علیه ظلم و استعمار، گواهی بر این پیشینه سیاسی و فرهنگی است.
سردار کوثری با بیان اینکه استان گیلان چهارمین استان کشور در اعزام رزمنده به جنوب بود گفت: گیلان با توجه به بافت جمعیتی ۱۲۱ هزار رزمنده به جنوب اعزام، ۲۴ هزار جانباز و ۸ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.
به گزارش مهر، در این آئین از خادمان شهدا و نقش آفرینان دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی تقدیر به عمل آمد.
