به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی عصر یک شنبه در حاشیه بازدید از پژوهش‌سرای دانش‌آموزی دکتر حسابی مشگین شهر اظهار کرد: پژوهش سراهای دانش‌آموزی به عنوان کانون‌های تخصصی پرورش استعداد و خلاقیت، نقش بی‌بدیلی در شکوفایی توانمندی‌های علمی نوجوانان و جوانان ایفا می‌کنند.

وی افزود: این مراکز فضایی فراتر از آموزش‌های مرسوم مدرسه‌ای فراهم می‌آورند که در آن دانش‌آموزان می‌توانند به فعالیت‌های پژوهشی و تجربی بپردازند و با روش‌های علمی و تحقیق آشنا و مهارت‌های حل مسئله و تفکر انتقادی خود را تقویت کنند.

فرماندار مشگین شهر با اشاره به اخذ گزارش از فعالیت‌های انجام یافته و با تاکید بر مصوبه شورای آموزش و پرورش مبنی بر فعال شدن این پژوهش سرا با مطلوب خواندن امکانات موجود و تجهیزات آزمایشگاهی در رشته‌های فیزیک و شیمی و مهارت‌های شناختی برای دانش آموزان، فعال شدن این پژوهش سرا را مهم و اساسی خواند و تاکید کرد: هرچه سریع‌تر باید ظرفیت این پژوهش سرا برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شناسانده شود.

بخشی ادامه داد: دانش آموزان و معلمان از فرصت موجود به نفع نهادینه شدن پژوهش و تحقیق و افزایش مهارت‌های شناختی دانش آموزان به نحو مطلوب استفاده شود.

فرماندار شهرستان مشگین شهر بیان کرد: در جلسات آتی شورای آموزش و پرورش از روند فعال نمودن این پژوهش سرا گزارش لازم و کارشناسی از متولیان امر اخذ خواهد شد.