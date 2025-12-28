  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

بخشی: پژوهش‌سراهای مشگین‌شهر؛ کانون پرورش استعدادهای علمی نوجوانان است

اردبیل-فرماندار مشگین‌شهر گفت: فعال شدن پژوهش سرای دانش آموزی دکتر حسابی از ضروریات اساسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی عصر یک شنبه در حاشیه بازدید از پژوهش‌سرای دانش‌آموزی دکتر حسابی مشگین شهر اظهار کرد: پژوهش سراهای دانش‌آموزی به عنوان کانون‌های تخصصی پرورش استعداد و خلاقیت، نقش بی‌بدیلی در شکوفایی توانمندی‌های علمی نوجوانان و جوانان ایفا می‌کنند.

وی افزود: این مراکز فضایی فراتر از آموزش‌های مرسوم مدرسه‌ای فراهم می‌آورند که در آن دانش‌آموزان می‌توانند به فعالیت‌های پژوهشی و تجربی بپردازند و با روش‌های علمی و تحقیق آشنا و مهارت‌های حل مسئله و تفکر انتقادی خود را تقویت کنند.

فرماندار مشگین شهر با اشاره به اخذ گزارش از فعالیت‌های انجام یافته و با تاکید بر مصوبه شورای آموزش و پرورش مبنی بر فعال شدن این پژوهش سرا با مطلوب خواندن امکانات موجود و تجهیزات آزمایشگاهی در رشته‌های فیزیک و شیمی و مهارت‌های شناختی برای دانش آموزان، فعال شدن این پژوهش سرا را مهم و اساسی خواند و تاکید کرد: هرچه سریع‌تر باید ظرفیت این پژوهش سرا برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شناسانده شود.

بخشی ادامه داد: دانش آموزان و معلمان از فرصت موجود به نفع نهادینه شدن پژوهش و تحقیق و افزایش مهارت‌های شناختی دانش آموزان به نحو مطلوب استفاده شود.

فرماندار شهرستان مشگین شهر بیان کرد: در جلسات آتی شورای آموزش و پرورش از روند فعال نمودن این پژوهش سرا گزارش لازم و کارشناسی از متولیان امر اخذ خواهد شد.

