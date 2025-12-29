طرلان ابراهیمی آذر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتکاف دانشآموزی فرصتی ارزشمند برای تقویت بنیههای اعتقادی و معنوی و ایمان و ارتقای اموزشی در فضایی مملو از آرامش و تفکر است.
وی با اشاره به اهمیت پرورش بعد معنوی در کنار آموزشهای علمی افزود: در دوران کنونی که نسل جوان با چالشهای متعددی روبهرو است، اعتکاف میتواند به عنوان یک تجربه معنوی عمیق، زمینهساز تحکیم ارتباط دانشآموزان با خداوند و خودشناسی آنها باشد.
سرپرست آموزش و پرورش مشگین شهر با بیان اینکه برنامه اعتکاف دانشآموزی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی مشگین شهر و مساجد برگزیده برگزار میشود، تصریح کرد: در این برنامه سه روزه، دانشآموزان علاقهمند میتوانند در فضایی دور از غوغای روزمره، به عبادت، تلاوت قرآن، مناجات و شرکت در جلسات درس اخلاق و معارف دینی بپردازند.
وی با تأکید بر اینکه مشارکت در اعتکاف کاملاً داوطلبانه است، گفت: هدف ما ایجاد فضای دوستداشتنی برای دانشآموزان است تا با اشتیاق و علاقه در این برنامه شرکت کنند و طعم شیرین معنویت را تجربه نمایند.
ابراهیمی اذر در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری منظم چنین برنامههایی، شاهد پرورش نسلی متعهد، معنویگرا و آگاه باشیم که در کنار تعالی علمی، از رشد معنوی و اخلاقی نیز برخوردار باشند.
وی اضافه کرد: از خانوادههای محترم دعوت میکنیم فرزندان خود را در این مسیر همراهی و تشویق کنند.
