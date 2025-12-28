  1. استانها
آماده‌باش ملی در برابر طوفان و سیل؛ نیازمند«اقدام حکومتی هماهنگ»هستیم

سمنان- رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه ایران وارد دوره جدیدی از رخدادهای جوی شده و آماده‌باش ملی برای مقابله با طوفان و سیل ضروری است، از دولت و مجلس خواست برای حفظ جان مردم، اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاج بخش مسلمان عصر یکشنبه در نخستین کنفرانس ملی و بین‌المللی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر رخداد حوادث و سوانح در دانشگاه سمنان، اظهار داشت: متأسفانه با افزایش فراوانی رخدادهای هواشناسی مواجه هستیم.

وی با اشاره به وقوع بارش‌های سیل آسا و امواج گرمایی، افزود: در برابر چنین تهدیدهایی اخذ تصمیمات جدی برای حفاظت از جان مردم ضروری است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور تغییر اقلیم را از پیامدهای افزایش میانگین دمای جهانی دانست و ابراز داشت: این موضوع در تراز آب دریاها و اقیانوس‌ها اثر منفی داشته است.

تاج بخش مسلمان آب را مهمترین مسئله کشور عنوان کرد و افزود: خشکسالی، کاهش تولید، تخلیه روستاها، مهاجرت و بحران سلامت از پیامدهای این تغییر اقلیم است.

وی خواستار فعال شدن سامانه‌های هشدار در کشور شد و اضافه کرد: برای حل چالش فوق مدیریت بهینه منابع آب، بازچرخانی و ذخیره آب و استفاده از آب خاکستری باید مد نظر قرار گیرد.

