استان سمنان در خطر حوادث طبیعی؛ نیاز به اقدام پیشگیرانه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری عصر یکشنبه در نخستین کنفرانس ملی و بین‌المللی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر رخداد حوادث و سوانح در دانشگاه سمنان، اظهار داشت: تغیرات اقلیم در سنوات اخیر باعث پیدایش حوادث مختلف طبیعی شده است.

وی برگزاری این کنفرانس را فرصتی برای مطالعه و پیشگیری از حوادث عنوان کرد و افزود: این کنفرانس می‌تواند ما را با پژوهش‌های علمی جدید برای کاهش آسیب‌ها آشنا سازد.

معاون استاندار سمنان با اشاره به اینکه حوادث طبیعی احتمالی در استان افزایش داشته است، ابراز داشت: این مهم می‌طلبد تا توجه ویژه به آثار اقلیم بر سوانح و حوادث انجام شود.

آقا براری با تاکید بر اینکه بیش از ۵۲ درصد وسعت استان سمنان کویر است، افزود: با وجود آمادگی در بحران و شناخت آثار تغییرات اقلیمی در این مناطق می‌توان از بروز آسیب و خسارت وارده پیشگیری کرد.