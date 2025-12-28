اعلام فراخوان ملی «نقطه؛ سیرخط» برای شناسایی تولیدات علمی حوزه هیئت

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان ملی «نقطه؛ سیرخط» با هدف شناسایی و نمایهسازی تولیدات علمی و پژوهشی مرتبط با هیئت و مداحی، در چارچوب دومین رویداد «اندیشهبان هیئت» منتشر شد.
این فراخوان در پی مطالبه مجدد رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت انجام پژوهشهای عمیق و راهبردی در حوزه هیئت و مداحی و با تمرکز بر ساماندهی و تجمیع ظرفیتهای علمی این عرصه، منتشر شده است.
بر اساس اعلام دبیرخانه اندیشهبان هیئت، آثار پژوهشی در قالب کتاب، پایاننامه، مقالات علمی، طرحهای پژوهشی، اسناد سیاستی، پیمایشها، آمار و تاریخ شفاهی در این فراخوان پذیرش میشود.
این فراخوان، پژوهشهای مرتبط با هیئت و مناسک را در حوزههای علوم انسانی، علوم اجتماعی، ادبیات، الهیات، مدیریت و حکمرانی، هنر و رسانه در بر میگیرد.
مهلت ثبت و ارسال آثار تا ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۴ مصادف با میلاد حضرت ولیعصر (عج) تعیین شده و پژوهشگران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت آثار خود به نشانی اینترنتی www.D72.ir/Research (http://www.d72.ir/Research) مراجعه کنند.
از جمله اهداف راهبردی این طرح میتوان به معرفی آثار برگزیده به دفتر رهبر معظم انقلاب و نهادهای سیاستگذار، ایجاد بانک متمرکز منابع پژوهشی هیئت بهمنظور جلوگیری از موازیکاری در تحقیقات، تشکیل شبکه نخبگانی پژوهشگران این حوزه و حمایت از توسعه و امتداد آثار منتخب اشاره کرد.
