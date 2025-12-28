مدارس هرمزگان برای روز دوشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور اقدام پیشگیرانه و حفظ سلامت دانش آموزان با تصمیم ستاد مدیریت بحران و موافقت استاندار هرمزگان مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در روز دوشنبه ۸ دی‌ماه در سراسر استان هرمزگان تعطیل شدند.

بر اساس این اطلاعیه کلیه مقاطع تحصیلی در سراسر استان هرمزگان در روز دوشنبه ۸ دی ماه، فعالیت‌های آموزشی خود را به صورت غیرحضوری (برخط) برگزار خواهند کرد.

وضعیت فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی هر دانشگاه اعلام می‌شود و فعالیت ادارت طبق روال عادی خواهد بود.