به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه سهشنبه در نشست بررسی طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستانهای گچساران و باشت، با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی استان اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ پروژه نیمهتمام و یکهزار و ۲۰۰ پروژه مستمر در استان وجود دارد که تکمیل و اجرای آنها نیازمند مدیریت دقیق منابع و پیگیری مستمر دستگاههای اجرایی است.
وی با بیان اینکه در این نشست روند اجرای ۷۵ پروژه مهم عمرانی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: این طرحها در حوزههای مختلف از جمله آبرسانی، کشاورزی، راهسازی، بهداشت و درمان، ورزش، آموزش، فرهنگ و عمران شهری تعریف شدهاند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محدودیت اعتبارات عمرانی تصریح کرد: سال گذشته در بهترین شرایط، میزان تخصیص اعتبارات استانی به حدود ۴۴ تا ۴۵ درصد رسید، در حالی که حجم مطالبات و پروژههای استان بسیار بیشتر از منابع موجود است.
وی با انتقاد از کندی اجرای برخی پروژهها بیان کرد: در مواردی اعتبار در اختیار دستگاه قرار گرفته اما به دلیل ضعف در پیگیری، برگزاری مناقصات یا اجرای پروژه، روند جذب منابع با مشکل مواجه شده که این موضوع قابل پذیرش نیست.
رحمانی نظارت مستمر بر پروژهها را یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهرهوری منابع دانست و گفت: بر همین اساس، بررسی فصلی پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستانها در دستور کار قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف طرحها بهصورت مستمر ارزیابی و برای رفع موانع تصمیمگیری شود.
وی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در شرایط کنونی کشور افزود: با محدود شدن منابع دولتی، توسعه سرمایهگذاری تنها مسیر پیشروی اقتصاد است و دستگاههای اجرایی باید با تمام ظرفیت در کنار سرمایهگذاران باشند و برای رفع مشکلات آنها اقدام کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: چندین طرح بزرگ سرمایهگذاری در استان در حال پیگیری است که در صورت بهرهبرداری، میتوانند تحولات قابل توجهی در اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد و حتی جنوب کشور ایجاد کنند.
وی همچنین بر ضرورت افزایش جسارت مدیران در تصمیمگیریهای اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیران باید در چارچوب قانون، با شجاعت و مسئولیتپذیری تصمیمگیری کنند و از ظرفیت دستگاههای نظارتی برای تسریع امور بهره بگیرند.
رحمانی در پایان با قدردانی از همکاری نمایندگان مجلس در پیگیری اعتبارات ملی، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نمایندگان، روند توسعه استان شتاب بیشتری بگیرد.
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