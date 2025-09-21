تصویب کلیات طرح کلان معماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و سومین جلسه شورای عالی آمار و نخستین جلسه شورای راهبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مرکز آمار ایران برگزار شد.

در این جلسه گودرزی رئیس مرکز آمار ایران، ضمن خوش‌آمد گویی به مدعوین، گفت: مرکز آمار ایران در سال گذشته، سرشماری عمومی کشاورزی را با موفقیت به انجام رساند و در این راه همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخصوص وزارت جهاد و وزارت دفاع قابل تقدیر و تشکر است.

با توجه به تغییر رویکرد مرکز آمار ایران، در صدد هستیم تا با استفاده از سامانه‌ها، سرشماری عمومی کشاورزی را نیز از طریق ثبتی انجام دهیم.

ایشان با اشاره به وسعت عملیات اجرایی و سختی‌های اجرای این سرشماری، افزود: برای اولین بار مرکز آمار ایران توانست پس از اجرای سرشماری، در همان سال اجرا، نتیجه اولیه سرشماری و ۷ ماه پس از آن نیز نتایج تفصیلی سرشماری را منتشر نماید.

گودرزی ضمن ارائه گزارشی از اهم نتایج به دست آمده از سرشماری عمومی کشاورزی، گفت: با توجه به تغییر رویکرد مرکز آمار ایران، در صدد هستیم تا با استفاده از سامانه‌ها، سرشماری کشاورزی را نیز از طریق ثبتی انجام دهیم.

وی افزود: نتایج به دست آمده از سرشماری کشاورزی، از جمله فرو نشست‌ها، تغییر کاربری‌ها، افزایش بهره برداران غیر ساکن و آسیب‌های موجود، نشان دهنده تغییر در چهره کشاورزی کشور در برخی استان‌ها است و مرکز آمار ایران آمادگی دارد تا این موضوعات را در جلسه شورای معاونین سازمان و یا هیئت دولت ارائه دهد.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه جلسه، با اشاره به اینکه این جلسه اولین جلسه شورای راهبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا نیز می‌باشد، گفت: تکالیف قانونی، رویکرد حاکمیت، انتظارات نخبگان برای روزآمد شدن، شرایط کسب و کار آماری برای به کارگیری فناوری‌های نوین و تحولات جهانی نظام آماری، به سمت هوشمند سازی، ایجاب می‌کند تا نظام آماری ایران تحول یابد.

وی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد از یک نظام آماری با تولید یک طرفه و غیر منسجم به سمت نظامی کارآمد، فعال و پویا، افزود: این حرکت موجب می‌شود تا نظام آماری از دستگاهی و جزیره‌ای به سمت بین دستگاهی و شبکه‌ای حرکت کند و با ارائه ثبت‌های اداری با کیفیت، قابل قبول و روز آمد درخدمت پاسخگویی به نظام سیاستگذاری، حکمرانی و پژوهشگران قرار گیرد.

گودرزی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی و افزایش سطح سواد مدیران جامعه، آموزش در این زمینه را ضروری دانست.

اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵، ترکیبی با پایه ثبتی است

درادامه این نشست، بنی هاشمی معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران، گزارشی را از اقدامات انجام شده سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ارائه داد و گفت: برابر ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۳۵ تا کنون، اجرای سرشماری‌ها وظیفه مرکز آمار ایران بوده و حتی در بحرانی‌ترین شرایط کشور یعنی زمان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۵ نیز سرشماری انجام شده است.

ایشان با اشاره به سختی‌های اجرای سرشماری، گفت: سرشماری ۱۳۹۵ به دلیل بازه زمانی ۵ ساله از سال ۹۰ تا ۹۵، وسعت مساحت، جمعیت و افزایش تعداد سوالات، یکی از سخت‌ترین سرشماری‌ها بود.

بنی هاشمی در خصوص اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵، افزود: سناریوی پیش رو، اجرای سرشماری ترکیبی با پایه ثبتی است و اساس آن استقرار بر پایه داده‌های دستگاه‌هاست. این کار تحولی بنیادین در نظام آماری کشور است که آثار آن در نظام حکمرانی نقش خواهد داشت.

ایشان با اشاره به مدل کلان سرشماری، گفت: این سرشماری ذینفعان بسیاری دارد و مرکز آمار ایران به منظور همسو کردن دستگاه‌های اجرایی به عنوان تولید کننده داده‌های مورد نیاز سرشماری، نسبت به برگزاری نشست‌ها، جلسات و تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدام کرده و لازم است در این زمینه، رسانه‌ها به منظور فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی همکاری نمایند.

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران، افزود: به منظور اجرای سرشماری عمومی نفوس ومسکن ثبتی مبنا، پایگاه داده‌های ۱۳ دستگاه اجرایی شناسایی و بررسی شده‌اند و یک سری پروژه‌های بهبود نیز برای آنها تعریف شده که لازم است برای انجام این بهبودها، بودجه مورد نیاز در نظر گرفته شود.

بنی هاشمی اقلام حاصل از داده‌های ثبتی را ۴۶ قلم عنوان کرد و گفت: بخشی دیگر از اقلام مورد نیاز می‌بایست از طریق عملیات میدانی به دست آید.

مرکزآمار ایران می‌بایست نسبت به تهیه دستورالعمل اجرای سرشماری عمومی کشاورزی به شیوه ثبتی مبنا اقدام نماید

در ادامه این نشست، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن خیرمقدم به دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور و مدعوین، با اشاره به اهمیت موضوع آمار گفت: آمار بسیار مهم است و اگر داده و اطلاعات نباشد، مانند حرکت در تاریکی است. بنابراین پایه‌ای‌ترین کار برای حکمرانی موفق، تجمیع و تحلیل داده‌هاست تا امکان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را برای مجریان فراهم سازد.

پورمحمدی با اشاره به بدنه کارشناسی با تجربه در مرکز آمار ایران، افزود: خوشبختانه مرکز آمار ایران به لحاظ تجربه و وجود کارشناسان خبره، علاوه بر خدمت به کشور، می‌تواند تصویری روشن از وضع موجود و آینده بدهد.

وی ضمن تقدیر از زحمات مرکز آمار ایران در اجرای سرشماری عمومی کشاورزی و تجریه گرانقدر حاصل از اجرای این سرشماری، از ثبتی مبنا کردن سرشماری عمومی کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین مصوبه شورای عالی آمار خبر داد و گفت لازم است در این خصوص دستورالعملی برای اجرای این سرشماری به شیوه ثبتی تهیه شود.

در ادامه این نشست، پورمحمدی گفت: لازم است به منظور تهیه نقشه راه تحول نظام آماری کشور، تمامی کمیته‌های آمار بخشی مشارکت نموده و این موضوع در دستور کار بعدی شورای عالی آمار قرار گیرد.

ایشان ضمن اشاره به اهمیت موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا و اجرای آن در سال آینده، از رؤسای کمیته‌های آمار بخشی خواست تا به عنوان نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی در جلسات شورا حضور یافته و گزارشات خود را به صورت منظم ارائه دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به دلیل ورود به یک عرصه متفاوت یعنی گذار از شیوه سنتی به ثبتی مبنا و حفظ امنیت و تجمیع داده‌ها، بر اساس ملاحظات قانونی و مصوبات مراجع ذیصلاح، یک اتاق امن در سازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد می‌شود و کمیته صیانت از محرمانگی داده، متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری و مرکز آمار ایران، ضمن ناشناس سازی داده‌ها، از این داده‌ها صیانت می‌کنند.

پورمحمدی تصریح کرد: کلیات طرح کلان معماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا، شامل ساختار اجرائی و اقلام به تصویب رسیده و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب این طرح کلان و بودجه تخصیص داده شده، برای اجرای پروژه‌های بهبود سامانه‌های خود، اقدام نمایند.

موضوع سرشماری برای نظام برنامه‌ریزی کشور بسیار با اهمیت است و باید جدی گرفته شود

در ادامه این نشست، محمدرضا عارف ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، از حضور در مرکز آمار ایران به عنوان یکی از سازمان‌های مهم، کلیدی و حساس ابراز خرسندی کرد و گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال آینده، به عنوان رویکردی جدی و مدرن است و دولت آمادگی دارد تا در این زمینه تمام قد پشتیبان اجرای این رویداد ملی باشد.

وی اجرای سرشماری را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: برای هر طرحی در زمینه توسعه، نیازمند آمار دقیق هستیم و دادن اطمینان و اعتماد به مردم، نیازمند فرهنگ سازی است.

عارف با اشاره به وجود برخی موازی کاری‌ها در نهادها و سازمان‌ها، این موضوع را موجب عدم اعتماد مردم دانست و افزود: با تولید برخی آمارها و اختلاف میان آمارهای تولید شده، به این نتیجه رسیدیم که باید وحدت فرماندهی در حوزه آمار، داشته باشیم و خوشبختانه تصمیم گرفته شد تا یک مرکز یکتا و واحد، که مستقل نیز باشد، متولی تولید و انتشار آمارها باشد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد که خوشبختانه این موضوع در حال حاضر کاملاً جا افتاده است و مرکز آمار ایران با کارآمدی بالا، دلسوزی و وسواس، با اقتدار در حال تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌باشد.

وی با اشاره به با ارزش بودن دیتا در دنیا، امنیت آن را از جمله چالش‌های موجود دانست و گفت: این داده‌ها در کنار هم پایه اقدامات صحیح است و سطح دسترسی به آنها نیز بسیار مهم است و در این زمینه حتی می‌بایست بر سطح دسترسی به منظور حفاظت از آنها در سازمان نیز نظارت شود.

عارف افزود: موضوع سرشماری برای نظام برنامه‌ریزی کشور بسیار با اهمیت است و باید جدی گرفته شده و در این زمینه برنامه‌ریزی لازم در تمامی سطوح انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور جلوگیری از موازی کاری را موجب عدم اطمینان مردم دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن پرهیز از این موضوع و با هماهنگی و مرجعیت مرکز آمار ایران عمل نمایند و مرکز آمار ایران نیز باید ارائه تحلیل‌های دقیق آماری را تقویت کند تا در برنامه‌ریزی‌ها بهتر بتوان از آن‌ها استفاده کرد.

وی در ادامه اعلام کرد برای اجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال جاری، آماده همکاری و حمایت هستیم.