به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست بررسی ثبت جهانی بندر سیراف با اشاره به اهمیت آثار باستانی در هویت اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها اظهار کرد: میراث تاریخی هر جامعه، نشان هویت ملی آن جامعه و سندی برای افتخار مردم آن منطقه است. ایران به‌عنوان کشوری با پیشینه تمدنی غنی در جهان شناخته می‌شود و بی‌تردید بندر تاریخی سیراف یکی از کهن‌ترین نقاطی است که سابقه سکونتگاه و تمدنی بشر را در جنوب ایران به‌روشنی نشان می‌دهد.

وی افزود: سیراف سرزمینی بسیار ارزشمند است و پاسداشت آن یک وظیفه ملی محسوب می‌شود. متأسفانه در گذشته از آثار تاریخی کشور به درستی حفاظت و صیانت نشده و سیراف نیز از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبوده است؛ به همین دلیل امروز ثبت جهانی آن اهمیتی دوچندان دارد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ثبت جهانی سیراف در یونسکو یک فرصت توسعه‌ای برای استان است، گفت: گردشگری یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان بوشهر به‌شمار می‌رود و وقتی اثری اینچنین ثبت جهانی شود، به‌طور خودکار در وب‌سایت‌ها و رسانه‌های بین‌المللی معرفی خواهد شد. این معرفی جهانی، باعث می‌شود گردشگران خارجی نیز برای سفر، اقامت و بازدید برنامه‌ریزی کرده و آینده به منطقه بیایند.

زارع تأکید کرد: آثار باستانی و تاریخی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری و عوامل توسعه جوامع امروز هستند و سیراف می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار برای بومیان، افزایش درآمد و ارتقای سطح رفاه مردم شهر و منطقه باشد. از این منظر، ثبت جهانی سیراف نه‌تنها یک افتخار فرهنگی، بلکه یک رکن برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است.

وی با اشاره به ابعاد همکاری موردنیاز برای تحقق این هدف گفت: حفاظت و احیای سیراف تنها از عهده یک دستگاه مانند میراث فرهنگی یا شهرداری برنمی‌آید، بلکه نیازمند مشارکت جمعی، هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و همراهی مردم است. بهترین راهکار، تقسیم کار شفاف و تعیین تعهدات مشخص برای جلب نظر مثبت یونسکو است.