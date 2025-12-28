عاشوری: ثبت جهانی سیراف معرفی فرهنگ ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری صبح یکشنبه در آئین گرامیداشت هفته و روز فرهنگی سیراف با تأکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی بندر کهن سیراف، از روند ثبت جهانی این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو به‌عنوان یک فرصت تاریخی برای ایران و منطقه خلیج فارس یاد کرد.

وی با اشاره به پیشینه چند هزار ساله سیراف اظهار داشت: سیراف تنها یک شهر تاریخی نیست، بلکه یک هویت زنده و نماد همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها، ادیان و فرهنگ‌ها در طول تاریخ است؛ شهری که در گذشته، دروازه ارتباط ایران با جهان بوده و امروز نیز می‌تواند پیام‌آور صلح، فرهنگ و گفت‌وگوی تمدن‌ها باشد.

امام جمعه سیراف با بیان اینکه سیراف در ادوار مختلف تاریخی، از دوران باستان تا قرون نخستین اسلامی، یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری و علمی جهان اسلام بوده است، افزود: وجود دانشمندان برجسته‌ای همچون ابوسعید سیرافی و دیگر اندیشمندان نامدار، نشان‌دهنده نقش ممتاز این شهر در تولید علم، دانش و فرهنگ در سطح بین‌المللی است.

حجت‌الاسلام عاشوری با استقبال از خبرهای امیدبخش درباره پیگیری ثبت جهانی سیراف در یونسکو تصریح کرد: ثبت جهانی سیراف، نه‌تنها یک مطالبه محلی، بلکه یک ضرورت ملی و حتی جهانی است؛ چرا که این شهر ظرفیت آن را دارد تا فرهنگ غنی ایران اسلامی را به جهانیان معرفی کرده و به توسعه پایدار، رونق گردشگری فرهنگی و تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند ثبت جهانی خاطرنشان کرد: سخن ما مطالبه‌گری از سر دلسوزی است. همه تلاش‌ها باید در جهت تسریع، هم‌افزایی و جلوگیری از هرگونه وقفه ناخواسته در مسیر ثبت جهانی سیراف باشد تا شیرینی این دستاورد بزرگ را همه مردم بچشند و لبخند رضایت بر لبان آنان بنشیند.

امام جمعه سیراف بر نقش آموزش نسل جدید، حفاظت از آثار تاریخی، راه‌اندازی پژوهشکده سیراف‌شناسی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری تأکید کرد و گفت: آینده سیراف در گرو پیوند هوشمندانه میراث گذشته با نیازهای امروز و فردای جهان است.

عاشوری با ابراز افتخار نسبت به هویت سیرافی خود گفت: افتخار می‌کنم که فرزند سیراف هستم و باور دارم نام این شهر به‌زودی بر تارک میراث جهانی خواهد درخشید.

وی ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم، مسئولان و نهادهای ملی و بین‌المللی، سیراف بار دیگر جایگاه شایسته خود را در نقشه فرهنگی و تمدنی جهان بازیابد.