به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع به مناسبت هفته میراث فرهنگی، در نشست شورای راهبردی میراث‌فرهنگی استان اظهار کرد: روز و هفته میراث فرهنگی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی سرزمینمان بوشهر است که وارث تاریخی غنی و گرانسنگ با پیشینه تاریخی چندهزار ساله است و بدون تردید از جمله غنی‌ترین سرزمین‌های منطقه و جهان است.



وی افزود: ضمن افتخار به میراث فرهنگی گذشته، پاسداری از میراث فرهنگی، وظیفه ملی، اجتماعی و انسانی است و وظیفه حفظ، نگهداری و صیانت از این میراث کهن، تنها به عهده دستگاه های فرهنگی نیست بلکه رسالت سنگین همگان است و برای انتقال این میراث ارزنده به نسل جدید باید همگی، نهایت توان خود را به کار گیریم.



استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بعضی کشورها برای نشان دادن غنای فرهنگی خود، آثار مصنوعی خلق می‌کنند که متعلق به دیار خودشان نیز نیست ولی ایران بزرگ و کهن، سرزمینی غنی از میراث فرهنگی است و بوشهر نیز، مملو از آثار زیبای فرهنگی و تاریخی است.



زارع با بیان اینکه میراث فرهنگی ما نشان از هویت، سبک زندگی، آیین ها و بزرگی مردمان این دیار است تصریح کرد: باید در کنار حفاظت از این آثار گرانسنگ، به میراث ناملموس ارزنده استان خود نیز توجه کنیم و نسبت به انتقال این افتخارات به جوانان و نوجوانان این سرزمین تلاش کنیم.



وی افزود: این میراث کهن را باید به مردمان سایر نقاط جهان، معرفی کرده و اطلس جامع میراث فرهنگی و گردشگری استان را با تلاش پژوهش‌گران، تدوین کنیم.



استاندار بوشهر با بیان اینکه میراث فرهنگی و این آثار تنها یادگار گذشتگان نیست بلکه سرمایه ای ماندگار برای آینده و پشتوانه ای برای تقویت هویت اجتماعی است گفت: میراث فرهنگی در واقع روح زنده یک ملت در گذر زمان و زمینه ساز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر دیار است.



زارع یادآور شد: دکتر صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، قائم مقام، معاونین و مشاورین ایشان و دکتر حق شناس مشاور هم استانی وزیر، توجه خاصی به موضوعات استان و میراث ارزشمند بوشهر دارند و به ویژه برای ثبت جهانی سیراف در یونسکو عنایت خاص داشتند و تلاش و همکاری صمیمانه داشتند.